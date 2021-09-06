Yeşim Salkım'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na gönderildi. Cenaze töreninde zor anlar yaşayan Salkım, babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım'ın babası 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi gören Dursun Salkım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının ölüm haberiyle yıkılan Salkım ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak acı haberi duyurdu.

TABUTUN BAŞINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bugün öğle saatlerinde Üsküdar Şakirin Cami'ye getirilen Dursun Salkım'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye Dursun Salkım'ın eşi Sevil Salkım, kızı Yeşim Salkım, oğlu Serhat Salkım ve çok sayıda seveni katılım sağladı. Sanat dünyasından cenazeye katılamayan isimler ise çelenk gönderdi. Cenaze namazının kılındığı esnada Yeşim Salkım ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı