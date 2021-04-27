Yeşilyurt, yeni bir diziye daha ev sahipliği yapıyor
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Yeşilyurt, yeni bir diziye daha ev sahipliği yapıyor

Yeşilyurt, yeni bir diziye daha ev sahipliği yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Tarihi ve doğal güzellikleriyle son dönemlerde yönetmen ve yapımcıların ilgisini çekmeyi başaran Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yeni bir dizi filmin çekimleri için kollar sıvandı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle son dönemlerde yönetmen ve yapımcıların ilgisini çekmeyi başaran Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yeni bir dizi filmin çekimleri için kollar sıvandı.

Daha önce Zalo, Gizemli Köy, Hanzap, Bakıcı, Koku ve Son Arzu filmlerinin çekildiği Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi yeni bir diziye ev sahipliği yapıyor. Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Bora Cengiz, Alev Oraloğlu, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Ayhan Taş, Çetin Altay ve Bengi İdil Uras gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Kapucu yer alıyor. Dizi setini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, burada oyuncu ve yapımcılarla bir araya gelerek ilçelerini tercih ettikleri için teşekkür etti.

Yeşilyurt'un son dönemlerde dizi ve sinema çekimlerinde tercih edilmesinin şehrin tanıtımına da büyük katkı sunduğunu ifade eden Çınar, "Dizi ve sinema sektöründen gelip Yeşilyurt ilçemizde dizi ve sinema çekimi yapılması gerçekten bizleri mutlu ediyor. Burada önemli olan şehrimizin ve kültürün tüm Türkiye'ye aktarılması" dedi.

Filmin oyuncularından Malatyalı Halil İbrahim Kalaycıoğlu ise "Malatyamızda kimle konuşuyorsan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dan güzel sözlerle bahsediyor. Bir insan için, bir başkan için onur verici bir şey. Ellerine ve emeğine sağlık. Yeşilyurt Belediyesinin başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.

Sinema oyuncusu Çiğdem Batur da ilk kez Malatya'ya geldiğini dile getirerek, "Malatya hakkında çok güzel şeyler duydum. Ama daha gezme fırsatı bulamadık. Dizi çekimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. İzinli olduğumuz zaman Malatya'yı gezmek istiyorum" diye konuştu.

Yönetmen Ahmet Kapucu, "Biz Malatya'ya ilk gelip baktığımızda Yeşilyurt ilçemize hayran kaldık. Tarihi yerleri ile çok güzel burası" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt, yeni bir diziye daha ev sahipliği yapıyor
Yeşilyurt, yeni bir diziye daha ev sahipliği yapıyor
Yeşilyurt, yeni bir diziye daha ev sahipliği yapıyor
Yeşilyurt, yeni bir diziye daha ev sahipliği yapıyor
Yeşilyurt, yeni bir diziye daha ev sahipliği yapıyor
Yeşilyurt, yeni bir diziye daha ev sahipliği yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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