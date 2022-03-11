"Yeşilyurt'u Kalkındıracak Yeni Yatırımların Altına Hep Birlikte İmza Atacağız"

DSİ. 92.Şube Müdürlüğü görevine atanan Aytaç Sucu'ya 'hâyırlı olsun' ziyaretinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt'a hizmet ederken sürekli temas halinde olduğumuz, yatırımlarımıza destek sunan DSİ. 92.Şube Müdürlüğümüz ile olan işbirliğimizi yeni dönemde de sürdürüp, geleceğe dönük güçlü yatırımlarımızı artıracağız." dedi.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaşan DSİ. 92.Şube Müdürü Aytaç Sucu, " Malatya ve Yeşilyurt'ta gerçekleşen hizmetlerimiz çerçevesinde; gerek yatırımlar gerekse de iş ve işlemler açısından sürekli temas halinde olduğumuz Yeşilyurt Belediyesi ile güzel bir iletişime sahibiz. Son yıllarda Beylerderesi Barajı başta olmak üzere bu bölgede sürdürdüğümüz Taşkın Koruma Projesi ve diğer yatırımlarla Yeşilyurt'a katkılarda bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte devam eden projeleri tamamlamak için koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.Bu nazik ziyaretten dolayı Belediye Başkanımıza ve beraberindeki heyete çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, misafirperverliği için teşekkürlerini sunduğu DSİ. 92.Şube Müdürü Aytaç Sucu'ya yeni görevinde başarılar diledi.

DSİ. 92.Şube Müdürlüğü ile birçok yatırımda birlikte çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " DSİ. 92.Şube Müdürlüğü görevine atanan Sayın Aytaç Sucu'ya öncelikle yeni görevinde üstün başarılar dilerim, hâyırlı uğurlu olsun. Yeşilyurt'un hem bugününe hem de geleceğine güzel eserler bırakmak için dört koldan yürüttüğümüz yatırım seferberliğimiz sırasında DSİ. 92.Şube Müdürlüğü ile sürekli temas halindeyiz. Kentimizde en fazla çalıştığımız kurumlarımızın başında gelen DSİ. 92.Şube Müdürlüğümüz ile sürekli koordineli çalışıyoruz. Tarım ve sanayide çok güçlü bir yapıya sahip olan Yeşilyurt'umuzun tarımsal potansiyelini ön plana çıkarmak için hayata geçirdiğimiz yatırımlarda DSİ ile sürekli temas halinde olduk, hep birlikte çalışarak birçok projeyi gerçeğe dönüştürdük. Özellikle Beylerderesi Barajı başta olmak üzere Bostanbaşı Kanal Projemiz, Çilesiz ve Tecde'de ki park ve kanal etrafı düzenleme çalışmalarımız sırasında DSİ ekipleriyle ile birlikte çalıştık. Hızla gelişen bir ilçe olmamız vesilesiyle ihtiyaç duyulan yeni yatırımlarımız içinde bu birlikteliğimizi inşallah bundan sonra daha da güçlendirip, milletimize hizmet yolunda yine birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduktan sonra gerek atıl vaziyette ki arazilerimizin yeniden ekonomiye kazandırılması gerekse de çiftçilerimize ve üreticilerimize yönelik ciddi katkılar sunuyoruz. Başarıyla devam eden bu yatırımlar sırasında DSİ ekiplerinden çok güzel destekler alıyoruz. Genç, dinamik, özgüveni yüksek, bilgi ve birikime sahip yeni müdürümüz Aytaç Sucu ile birlikte güzel ve başarılı hizmetlerimize devam edip, kentimizin ve ilçemizin daha fazla kalkınması için hep birlikte çalışacağız. Bugüne kadar ki emeklerinden dolayı bir önceki müdürümüze de ayrıca teşekkürlerimi sunarken, aynı zamanda hemşehrimiz olan Aytaç Sucu'ya en kalbi duygularımla başarılar diliyorum. Rabbim güzel işler yapmasını nasip etsin." diye konuştu.

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