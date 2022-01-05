"Yeşilyurt Güreş Sahasıyla Yeni Bir Yaşam Alanına Daha Kavuşacağız"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın seçim vaatleri arasında bulunup, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun onayladığı 25 Milyon TL. tutarındaki 'Spor Tesisleri' projesi kapsamında yapımına hız verilen Yeşilyurt Güreş Sahası ile Yeşilyurt'un geleneksel hayatında özel bir yer kaplayan karakucak güreşleri başta olmak üzere farklı branşlardaki sportif aktiviteler modern bir alana taşınmış olacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine yapımı planlandığı gibi ilerleyen Yeşilyurt Güreş Sahasındaki çalışmaları inceleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, hazırlanan projenin yanı sıra devam eden saha çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt Güreş Sahasının bölgeye kazandırılacak olmasının sevincini yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Güreş İhtisas Kulübü Başkanı Hanifi Tandoğan, karakucak güreşlerinin nezih ve modern bir alana taşınmasına yönelik başlatılan projeye desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Milletvekillerine ve Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Çırmıhtı'nın çehresini değiştirecek dev bir yatırımı sporseverler ve vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Güreş Sahasının projesi, tasarımı ve çevre düzenlemesiyle Yeşilyurt'un sosyal ve sportif hüviyetine ciddi kazanımlar sağlayacağını hatırlatan Başkan Çınar, " Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Yeşilyurt Güreş Sahası projemizi, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Yeşilyurt'lularla buluşturup, sportif yatırımlara örnek gösterilecek özel bir esere daha kavuşmuş olacağız ve bunun heyecanını da açıkçası şimdiden yaşıyoruz. Beylerderesi ile Taftacık bölgesi arasında ki birinci ve ikinci etap taşkın koruma alanımızın başlangıç noktasında hizmete sunacağımız bu dev spor yatırımız ile birlikte Çırmıhtı'nın doğal ve tarihi zenginliklerini ön plana çıkaran yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız. Ankara'daki temaslarımız sırasında ziyaret ettiğimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye Beylerderesi dere ıslah çalışmasıyla ilgili taleplerimizi ilettik ve yeni dönemde destekler vereceklerini, kalan kısmında ihale edileceğini bizimle paylaştı, Ocak ayında da ihalesi yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte hizmete sunacağımız Yeşilyurt Güreş Sahamız ise sosyal donatıları, tribünleri, sahası, kapalı alanları, kafetaryası, dinlenme alanları, soyunma odaları ve otoparkıyla birlikte buranın çehresini değiştirecektir. Farklı ve dikkat çekici bir projeyle burayı baştan aşağıya yenileyerek Yeşilyurt'umuza yeni bir spor ve yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Ahmet Atılgan Parkımızla birlikte yaklaşık 6 dönümlük alanda gerçekleştireceğimiz dönüşüm yatırımlarımızla birlikte burayı farklı ve özel bir hüviyete kavuşturmuş olacağız. Rekreasyon çalışmaları, aydınlatmaları, peyzaj düzenleme ve yeşil alanlarıyla birlikte Yeşilyurt'umuzun geleceğine güzel bir eser daha emanet etmiş olacağız. Projemizin bu aşamaya gelmesinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere Milletvekillerimize ve katkı sunan tüm kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Güreş Sahası ve Ahmet Atılgan Parkının dönüşüm projesiyle baştan aşağıya yenilenecek olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yeşilyurt Güreş Sahasıyla birlikte Çırmıhtı'nın tarihi, kültürü ve sportif zenginliklerinin daha fazla ön plana çıkacağını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, " Güreş Sahamız ve Ahmet Atılgan Parkımızı önceki dönem Belediye Başkanımız revize etmişti, parkın ve burada ki alanın güzel bir projeyle yenilenmesini yönelik tüm çalışmaları takip edip gerekli desteği verdik. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekipleri de burayla ilgili çok güzel bir proje hazırladı. Başkanımızla burayla ilgili görüştüğümüzde " Çırmıhtı'ya ciddi yatırımlar yapacağız, burayı hep birlikte el ele verip daha güzel bir hüviyete ulaştıracağız" dedi. Ahmet Atılgan Parkımız ve Güreş Sahamızın modern ve güçlü bir yatırımla baştan aşağıya yenilenecek olması Malatya'nın sportif, turizm ve ekonomik hayatına önemli katkılar sunacaktır. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Malatya ziyaretleri sırasında kendisini doğasıyla, suyuyla, tarihiyle ve kültürüyle farklı güzelliklere sahip Çırmıhtı'ya davet etmiştik, kendisi de bu davetimizi geri çevirmemişti. Sayın Bakanımızla birlikte karakucak güreşlerine ve festivallere ev sahipliği yapan alanımızı inceleyerek, buranın güzel bir projeyle dönüşümünün sağlanması için taleplerimizi iletmiştik. Sayın Bakanımızda gerekli talimatları verip, desteklerini bizlerden esirgemedi, teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt Belediyemizde hemen hareket geçip Sayın Bakanımızın talimatlarıyla çalışmalara hız verdi. Belediye Başkanımız ve ekipleri de güzel bir projeyle yola çıktılar, alanda gerekli düzenlemeleri yapıp inşaat ve imalat işlerine hız verdiler. Bununla birlikte buranın hemen yan tarafından geçen derenin ıslah edilmesine yönelik Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz ve ardından Tarım ve Orman Bakanımızla görüştük ve taleplerimiz karşılık buldu. Malatya'mıza ve Yeşilyurt'umuza bu yeni yatırımlar hâyırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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