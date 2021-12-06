Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonasına katılıyor!

Gençlik ve spor yatırımlarında ülke çapında adını duyuran ve son olarak ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı ödülü alan Yeşilyurt Belediyesinin bünyesinde kurulan takımlar, katıldıkları turnuvalarda kazandıkları başarılarla Yeşilyurt'un sportif kimliğine yeni ve güçlü değerler katmaya devam ediyorlar.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve katıldığı yerel ve bölgesel liglerde önemli başarılar elde eden Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı, 4 ile 5 Aralık günleri arasında Malatya'da düzenlenen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonasında ilk 3'e girerek, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü bünyesinde kurulan takımların elde ettikleri başarılarla her zaman gurur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, " Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatıyla başlattığımız sportif faaliyetlerdeki atılımlarımızı güçlü ve kalıcı başarılarla süslemeye devam ediyoruz. Ferdi ve takım halinde katıldığımız yerel ve bölgesel liglerde elde edilen başarılar, Yeşilyurt'umuzun sportif kimliğinin güçlenmesine sebep oluyor. 4 ile 5 Aralık günleri arasında Malatya'da düzenlenen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonasına katılan masa tenisi takımı sporcularımız, iki gün boyunca büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalarda elde ettikleri başarıların ardından ilk 3'e girme başarısına ulaştılar. Sıralamadaki ilk 3'e iki takımla girme başarısına ulaşıp kupalar kazanan takımımız, kazandığı maçların ardından Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde edip göğsümüzü kabartmıştır. Masa tenisi takımı sporcularımızın Türkiye Şampiyonasında kentimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve güzel sonuçlarla döneceklerine yürekten inanıyoruz. Takımın kuruluş aşamasında ve sporcularımızın maçlara hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar olmak üzere Antrenörümüz Sayın Orhan Altay ile maçlarda alın teri dökerek kupalar kazanan tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Gençlik ve spor yatırımlarında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı ödülüne layık görülen Yeşilyurt Belediyesi olarak bundan sonrada gençlerimize yatırım yapmaya, yeni başarılar elde etmeleri için onları desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonunda 4 Aralık Cumartesi günü düzenlenen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonasının açılış törenine katılarak tüm takımlara başarı dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi takımının kazandığı başarılardan gurur duyduklarını ifade edip, antrenörleri ve sporcuları tebrik etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet