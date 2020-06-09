Yeşilyurt Belediye Meclisi seçimle toplantılara başladı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Meclisi, normalleşme süreciyle birlikte gerekli önlem ve tedbirleri alarak Haziran Ayı toplantılarına başladı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Meclisi, normalleşme süreciyle birlikte gerekli önlem ve tedbirleri alarak Haziran Ayı toplantılarına başladı. Dört gün içerisinde yapacağı toplantılarla gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri karar altına alacak olan Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında Encümen ile İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üyeler seçimle belirlendi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen Haziran Ayı 1.Oturum Toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Korona virüs salgının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızının kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın 26 Mart 2020 tarih ve 5887 sayılı genelgesi doğrultusunda Büyükşehir, İl, İlçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlik meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran toplantıları ertelenme kararı verilmişti. Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve sağlık bakanlığı Korona virüs bilim kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde bir çok adımda normalleşme sürecine girilmiştir. Bu kapsamda İçişleri bakanlığımızca 3 Haziran 2020 tarih ve 8752 sayılı genelge ile normalleşme sürecinde ertelenen meclis toplantılarının gerçekleştirilmesi izni verilmiştir. Bu sebeple temmuz ayında yapmayı planladığımız meclis toplantımızı alınan tedbirler neticesinde öne çekerek haziran ayında yapıyoruz. Yapacağımız toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Encümen ve ihtisas komisyon üyeleri belirlendi

Toplantıda, encümen ile ihtisas komisyonlarında görev yapacak üyeler belirlendi. Yapılan gizli oylama neticesinde Encümen Üyeliklerine, Nevzat Diri, Ramazan Yakıcı ve Ali Palancı seçildi. İhtisas Komisyon üyelikleri de şu isimlerden oluştu: Plan ve Bütçe Komisyonu: Nebi Yiğit, Mehmet Özen, Mehmet Nakir, Mehmet Önder Öztürkoğlu, Murat Gümüş, İmar Komisyonu: Kadircan Esen, Mehmet Akif Karaca, Numan Özcan, Günnur Tabel, Vahap Murat Meslek Odaları ve Sivil Toplum Komisyonu: Nusret Arslan, Murat Gümüş, Vahap Murat, Hasan Basri Yüksel, Tayfun Yücel Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu: Habip Ahmet Şahin, İsmail Caner Kaymaz, Hamit Ilıcak, Baran Yıldız, İsmail Aydın Kadın ve Aile Komisyonu: Esin Tanrıverdi, Kadircan Esen, Bekir Karakuş, Şahin Özen, İsmail Aydın Eğitim Komisyon: Battal Tuncal, Halidun Gündüz, Hamit Ilıcak, Süleyman Bayram, Baran Yıldız Gençlik ve Spor Komisyonu: Selim Pilten, Hasan Basri Yüksel, Burhan Kılıç, Naci Şavata, Halidun Gündüz Hukuk İhtisas Komisyonu: Mehmet Mirza Dinçer, Hasan Karagöz, Süleyman Bayram, Ramazan Yakıcı, Tayfun Çakır, Türk Dünyası Belediyeler Birliği: Kadircan Esen (Asil Üye), Muzaffer Çelik ( Yedek Üye ) Sağlıklı Kentler Birliği: Şahin Özer ve Bekir Karakuş .

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan oylamalarla encümen ve ihtisas komisyonu üyeliklerine seçilen meclis üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bu arada, Yeşilyurt Belediye Meclisi, 10 Haziran Çarşamba Günü saat 14: 00'de Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelerek Haziran Ayı 2.Oturum Toplantısını gerçekleştirecek. - MALATYA

Kaynak: İHA