Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül Ayı toplantısını yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül Ayı toplantısını yaptı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül Ayı toplantısını yaptı
Bültenler - Haberler | Güncel

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mecliste yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşuna giden yolun yapı taşlarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 04 Ağustos 2021 Tarihli Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin en önemli sembollerinden biri olan 30 Ağustos'ta aziz Türk milleti ve yüce Türk ordusu, Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde işgal kuvvetlerini Anadolu topraklarından kesin olarak atmış, yurdunu ve bağımsızlığını en zor şartlarda dahi eşsiz bir zaferle taçlandırmıştır.99' ncı yıldönümünü ilk günkü gurur ve heyecandan hiçbir şey kaybetmeden aynı duygularla kutladığımız 30 Ağustos Zaferi ile yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, anavatan topraklarından kesin olarak atarak, ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu zafer, Anadolu'da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonunun Raporu doğrultusunda; İkizceMahallesinde Mori Gediği Tepesinin yanından geçen sokağa Morgedik, Cevatpaşa Mahallesi Limon Caddesindeki bir sokağa Turunç ve Çilesiz Mahallesinde yapımı tamamlanan iki adet parka ise Elmas ve Zümrüt isimlerinin verilmesine yönelik gündem maddesini görüştükten sonra onaylarken, Türkiye'nin farklı kentlerinde meydana gelen doğal afetlerden etkilenen kentlere yapılacakyardımlar için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verilmesine dair gündem maddesini ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etti.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Turgut Özal Spor Kompleksi içerisindeki basketbol sahasına isim verilmesine yönelik gündem maddesini Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale eden Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt'un Göktarla Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmaları için belirlenen beş kişiden oluşan bilirkişi heyeti listesini onaylarken, Malatya Yeşil Gıda Seracılık Tarım Hayvancılık İthalat Ltd.Şirketinin bilabedelle Yeşilyurt Belediyesine hibe edilmesine yönelik Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğünün teklifini kabul etti.

Gündemindeki üç maddenin ertelenmesine, iki maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra Eylül Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim Ayı Toplantısını 06 Ekim 2021 Çarşamba Günü saat 14:00'da gerçekleştirecek.

Kaynak: Bültenler

İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasağının 30 Eylül'e...
İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasağının 30 Eylül'e...
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Emine Erdoğan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Derya Baykal Metin Çekmez
Spor Ali Koç Ali Öztürk Mesut Özil Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül Ayı toplantısını yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 16:22:02. #1.15#

title