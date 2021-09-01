Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül Ayı toplantısını yaptı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mecliste yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşuna giden yolun yapı taşlarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 04 Ağustos 2021 Tarihli Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin en önemli sembollerinden biri olan 30 Ağustos'ta aziz Türk milleti ve yüce Türk ordusu, Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde işgal kuvvetlerini Anadolu topraklarından kesin olarak atmış, yurdunu ve bağımsızlığını en zor şartlarda dahi eşsiz bir zaferle taçlandırmıştır.99' ncı yıldönümünü ilk günkü gurur ve heyecandan hiçbir şey kaybetmeden aynı duygularla kutladığımız 30 Ağustos Zaferi ile yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, anavatan topraklarından kesin olarak atarak, ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu zafer, Anadolu'da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonunun Raporu doğrultusunda; İkizceMahallesinde Mori Gediği Tepesinin yanından geçen sokağa Morgedik, Cevatpaşa Mahallesi Limon Caddesindeki bir sokağa Turunç ve Çilesiz Mahallesinde yapımı tamamlanan iki adet parka ise Elmas ve Zümrüt isimlerinin verilmesine yönelik gündem maddesini görüştükten sonra onaylarken, Türkiye'nin farklı kentlerinde meydana gelen doğal afetlerden etkilenen kentlere yapılacakyardımlar için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verilmesine dair gündem maddesini ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etti.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Turgut Özal Spor Kompleksi içerisindeki basketbol sahasına isim verilmesine yönelik gündem maddesini Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale eden Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt'un Göktarla Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmaları için belirlenen beş kişiden oluşan bilirkişi heyeti listesini onaylarken, Malatya Yeşil Gıda Seracılık Tarım Hayvancılık İthalat Ltd.Şirketinin bilabedelle Yeşilyurt Belediyesine hibe edilmesine yönelik Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğünün teklifini kabul etti.

Gündemindeki üç maddenin ertelenmesine, iki maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra Eylül Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim Ayı Toplantısını 06 Ekim 2021 Çarşamba Günü saat 14:00'da gerçekleştirecek.

Kaynak: Bültenler