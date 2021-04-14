Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: "Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık"

Malatya'da Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediyeleri aracılığıyla Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği iddiasıyla ilgili süren idari soruşturma kapsamında, geziye katılan bir belediye başkan yardımcısını görevden aldıklarını söyledi.

Malatya'da Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediyeleri aracılığıyla Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği iddiasıyla ilgili süren idari soruşturma kapsamında, geziye katılan bir belediye başkan yardımcısını görevden aldıklarını söyledi.

Çınar, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, son günlerde kendisinin, belediyenin ve partisinin yıpratılmaya çalışıldığını ifade etti.

Yerel seçimde halkın desteğiyle göreve geldiklerini ve canla başla çalıştıklarını anlatan Çınar, "Yeşilyurt bölgesinde geniş atılımlar yaptık, birçok projeye öncülük ettik. Seçimde 45 projeyle ilgili taahhütte bulunduk ve bir bir bunları yaptık. Projelerin büyük kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Bizim başarımız, emeğimiz, gayretlerimiz birileri tarafından küçük gösterilmeye ya da itibarsızlaştırmaya başlandı." dedi.

Çınar, geçen yıl çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek üzere bilgi edinme, oradaki örneklerin incelenmesi ve faaliyetlerin bölgede uygulanması adına kendilerine başvurulan projeyi uygun görüp başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"O dönemde belediye başkan yardımcımız önayak oldu ve projeyi yürüttü. Projenin ortağı olan bir dernekle organizasyonun yapılması için gerekli meclis kararı aldık. Mecliste bulunan bütün siyasi partilerin desteğini aldık. Ardından ekibimiz yurt dışına gitti, geldikten sonra da pasaportlarını belediyemize teslim ediyorlar. Pasaportlar o dönem nüfus müdürlüğüne götürülüyor. Müdürlük de artık hükmü kalmadığı için pasaportları da imha etmiştir. Haliyle üzerinden bir sene geçtikten sonra yaklaşık bir ay önce Valiliğimiz soruşturma başlatıyor, o kapsamda giden bir kısım kişilerin gelmediğine yönelik iddialar varmış. Bununla ilgili biz de duyum aldık. Bizler de aldığımız duyumla gerekli soruşturma ve incelemeyi başlattık. İhmal, kusur ve eksiklik varsa, ilgililerin ya da bu işe önayak olan, ihmali olduğu düşünülen birileri varsa bunun da soruşturulması, araştırılması, incelenmesi talimatı verdik. Gerekli yazıları yazdık, hem İçişleri Bakanlığımız, Valilik nezdinde gerekli soruşturmayı ve incelemeyi yapıyor hem de biz kendi belediyemizde ilgili soruşturmayı devam ettiriyoruz."

Çınar, "İnşallah soruşturma neticesinde her şey net ve açık şekilde kamuoyuyla paylaşılacak ve gerekli bilgilendirme yapılacak. Soruşturmanın salahiyeti açısından daha dikkatli, temkinli ve iyi bir şekilde yürütülmesi için de bugün o geziye katılan başkan yardımcılarımızdan bir tanesini görevinden aldık. Şu an diğer incelemelerimiz devam etmekte. İleride durumun neticelenmesine binaen ya da soruşturmanın sonucunu binaen de gerekli bilgilendirme ve açıklamalar yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Dönmediği iddia edilen kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor

Bir gazetecinin, "Dönmeyenlerle ilgili çeşitli sayılar telaffuz ediliyor, tam sayı belli mi?" sorusuna Çınar, şöyle yanıt verdi:

"Onunla ilgili soruşturma devam ediyor, araştırıyoruz, bilmiyoruz. Nihayetinde bize gelen pasaportlarda herhangi bir eksiklik gözükmüyor. Gidip gelenlerle ilgili bize bilgi verildi, biz de o şekilde nüfus müdürlüğüne pasaportları bildiriyoruz. O pasaportlar da süresi bittiği için imha ediliyor. Adı üzerinde görev pasaportu. Belediye başkan yardımcımızı, müdürümüzü ve meclis üyemizi gezi kapsamında gönderdik. Sadece bizim bölgemizde olan bir hadise değil, kendi belediyemizde yıllardır değişik projeler yapıyoruz. Türkiye'nin değişik belediyelerinde benzer projeler var. Halen inceleme aşamasında olduğu için gerekli soruşturma yapılıyor."

AK Parti İl Başkan vekili İsmail Hakkı Pekel de partilerinin yıpratılmak ve zor duruma düşürülmek istendiğini dile getirdi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, süreci takip edeceklerini aktararak, "Biz kampanyanın partiyi yıpratmaya yönelik olduğunu düşünüyoruz. AK Parti kurulduğu günden bu yana ülkede adaletin temsilcisi, mazlumların umudu oldu. Bundan sonra da bu şekilde olacaktır. İşlemler yürüyor, yasal olarak neticesi ne olursa olsun hep beraber saygı göstereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş