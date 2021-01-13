Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı
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Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı

13.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:34

Amasya'da yaşlı bir adam Yeşilırmak'ta boyu kadar büyüklükte balık yakaladı. Adamın dev yayın balığını yakalamak için sırılsıklam olduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olağanüstü kuraklığın etkisindeki kentte yağışların olmaması sonucu su ve oksijen seviyesinin adeta dip yaptığı Yeşilırmak'ta canlılar da bu durumdan etkilendi. Bazı bölgelerde balık ölümleri görüldü. Kıyıdaki canlı balıklar oltalarla ve nehre giren vatandaşlar tarafından avlandı.

Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı

SIRILSIKLAM OLMASINA RAĞMEN YILMADI

55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde nehrin kıyısında dev yayın balığını görüp suya giren yaşlı adam önce elindeki kesici aletle birkaç darbe vurdu. Sonra sırılsıklam olmasına rağmen takip ettiği balığı uzun uğraşı sonucu yakaladı.

Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı

NEFES NEFESE KALDI

Nefes nefese kalması üzerine bir süre dinlenmesinin ardından solungaçlarından tutup kıyıya çıkardı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Bazı vatandaşlar "Helal olsun dayı" diyerek alkışladı.

Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

Haber Yorumları (18)
FİSHMAN: o hayvan kaçmıyorya oltayada gelse sanki balık yokmuş gibi hareketsiz çekiyorsun. . . yiyecekse dayı ne sorun varki adam hünerini konuşturuyor
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TÜRKÜMBEN: YAZIK YA BIRAKIN NESLINI SÜRDÜRSÜN
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MERT: Bu balık yakalamak mı işkence görüntüleri mi?
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