Yeşilhisar Palyatif Bakım Merkezi Dualar Eşliğinde Hizmete Açıldı

11.10.2019 12:14

Kayseri Sağlık Müdürlüğü, Yeşilhisar Belediyesi ve Hayırsever birlikteliği ile yapımına başlanan Yeşilhisar Palyatif Bakım Merkezi, 10 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Yeşilhisar Kaymakamı Onur Titiz, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Daire Amirlerinin katıldığı açılış töreni, İlçe Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Aydın Esen'nin açılış konuşması ile başladı.



Açılış konuşmasının ardından söz alan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin gündeminde, Barış Pınarı Operasyonu vardı. Sözlerine operasyona çıkan Türk Ordusuna muzafferiyetler dileyerek başlayan Benli; "Dün başlayan Barış Pınar Operasyonunda, Rabbim ordumuza muzafferiyetler versin diyorum. Bu harekatın en önemli amacı terör örgütlerini bitirmektir. Suriyeliler üzerinden yapılan algı operasyonlarına lütfen mahal vermeyelim. Hepimiz bildiği gibi Başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemiz şaha kalktı. Bu şaha kalkışımızı hazmedemeyenler sağımızda solumuzda envaı çeşit terör yumakları kurgulamaya başladılar. Bu operasyon, bunların oyunlarına son verme operasyonudur. Terör örgütlerinin bitirme operasyonudur. İnşallah Rabbim askerimizin ayağına taş değdirmez diyerek sözlerime başlamak istiyorum.



Bildiğiniz gibi ecdadımızdan aldığımız bilgi, birikim, gelenek ve göreneklerimiz ışığında "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla, ilimizde sağlık alanında Türkiye'de örnek çalışmalara imza atmaktayız. Bunlardan biri de, biraz sonra açacağımız palyatif bakım merkezimiz. Palyatif bakım merkezlerinin özellikle kanser hastalarının son döneminde, ağrı palyasyonunun yapıldığı ve tedavi edilemeyen hastaların son dönemlerine yardım eden bir formatta planlanmakta. Aynı zamanda aile yakınları ile birlikte ortak kararlar alınır. Hayatın bir dönüm noktası olan, inancımıza göre bir son olmayan, ölümdeki yas reaksiyonunun yönetilmesini sağlar. Onun için biz palyatif bakım merkezlerimize, manevi destek uzmanımızı da dahil ederek inançlarımıza uygun bir şekilde hastalarımıza yaklaşmanız gerekiyor. Palyatif bakımdaki asıl amacımız, hayata yıllar katmak değil, yıllara hayat katmaktır. Yani kaliteli bir yaşam süresi sergilemektir.



Kayseri geldiğimizde palyatif bakım merkezlerindeki top yatak sayısı 18 yatak idi, şu an ise toplamda 64 palyatif bakım yatağına ulaşmış bulunmaktayız. Bu da şimdilik yeterli sayıda gözüküyor. Ayrıca Kayseri Şehir Hastanemizde Çocuk Hematoloji Kliniğinin içerisine 7 yataklı bir palyatif bakım merkezi kurmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da hayata geçirmiş olacağız. Pınarbaşı, Yahyalı'dan sonra şimdi de Yeşilhisar'da palyatif bakım merkezini açmış bulunuyoruz. Bu konuda bize destek veren başta Yeşilhisar Belediye Başkanımız Halit Taşyapan ağabeyimize, Sayın Kaymakamımıza ve isimlerinin zikredilmesi istemeyen hayırseverlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.



Yeşilhisar için önemli bir hizmetin açılışını için bir araya geldiklerini bildiren, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise "Belki bundan yıllar önce sadece Sıhhiye Mustafa Amcalar eliyle yürütülen sağlık hizmetlerinin, bugün palyatif sağlık hizmetlerine kadar ulaşmış olması bizleri son derece memnun ediyor. Bu binaların yapılışından, bugünkü hizmetlerinin verilmesi ne kadar, hizmetlerin bu seviyeye gelmesinde her kimin eğmeği geçtiyse hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Yeşilhisar Palyatif Merkezi dualar eşliğinde açıldı. Açılışın ardından palyatif bakım merkezinde tedavi gören hastaları ziyaret eden protokol üyeleri, hastalara geçmiş olsun temennilerinde bulunarak, operasyonda olan Türk Ordusu için dua istediler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA