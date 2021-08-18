Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
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Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇÖPÇÜLER Kralı filmi ile hafızalarda yer edinen Yeşilçam oyuncusu Ali İnce, 62 yaşında hayatını kaybetti.

ÇÖPÇÜLER Kralı filmi ile hafızalarda yer edinen Yeşilçam oyuncusu Ali İnce, 62 yaşında hayatını kaybetti. İnce'nin cenazesi, yakınları ve sevenleri tarafından Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

Yeşilçam'da, Çöpçüler Kralı filmi ile tanınan, birçok filmde yan rollerde ve kamera arkasında görev yapan oyuncu Ali İnce, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. İnce'nin Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Yeşilçam'da oyunculuk yapan yakınları ve ailesi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İnce'nin naaşı, toprağa verilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.  "45 SENEDİR YEŞİLÇAM'A HER TÜRLÜ HİZMET ETMİŞ BİRİ"İnce'nin arkadaşı ve Yeşilçam'da Kemal Sunal filmlerinin 'Küçük Ringo'su olarak tanınan Adnan Karabacak, "45 sene birlikte kamera önünde ve arkasında çalıştık. Yanıma davet etmeyi düşünüyordum. Bu acı olayı duydum, Kuşadası'ndan geldim. 45 senedir Yeşilçam'a her türlü hizmet etmiş biri. Allah rahmet eylesin" dedi.  "HİÇ KİMSEYE ZARARI OLMAYAN BİR ADAMDI"

Merhum İnce'nin kardeşi Aziz İnce ise "Yeşilçam'a beni getiren odur. Yıllarca birlikte çalıştık. Çok istikrarlı bir çalışma hayatı olmadı. Zaman zaman sağlık sorunları da yaşadı. Hiç kimseye zararı olmayan bir adamdı. Sevenleri çoktur. Kimseye kötülüğü, art niyeti olmayan bir adamdı" diye konuştu. 


Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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