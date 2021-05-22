Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son hali olay oldu

Kanser hastalığını 3 kez yenen Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son görüntüsü gündem oldu. Zor günleri geride bırakan Öztan, değişimiyle dikkat çekti. İşte Öztan'ın müthiş değişimi....

58 yaşındaki Bahar Öztan, uzun süredir Bodrum'da yaşıyor. Öztan'ın tatilden paylaştığı kareler sosyal medyayı salladı.

TAKİPÇİLERİ ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Öztan'ın takipçileri, "Hiç yaşlanmıyorsun" ve "Yıllar geçtikçe daha çok güzelleşiyorsun" şeklinde yorumlarda bulundular.

"HER ZAMAN POZİTİF OLDUM"

Kanser tedavisi gördüğü dönemde açıklamalarda bulunan Öztan, "Hastalık sürecinde her zaman pozitif düşünmeye odaklandım. Pozitif olunca Allah şifasını veriyor" demişti.

"PARAYI SAHNEDE KAZANDIM"

Geçtiğimiz yıllarda bir röportaj veren Bahar Öztan, "Yeşilçam'da çok büyük paralar kazanmadık. Şimdinin 20 bin lirası falan herhalde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hala insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hala seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. O zamanın da iyi yönleri bunlardı. Bizim dönemimizde oyunculuktan ziyade sahne hayatından daha çok para kazanılıyordu. Ben de sahne yaptım ve oyunculuktan kazandığımdan daha fazla parayı sahnede kazandım" ifadelerini kullanmıştı.

"OTELİ BEN İŞLETMİYORUM"

Bodrum'da oteli bulunan Bahar Öztan, "Bir otelim var Bodrum'da, ben işletmiyorum başka biri işletiyor. 23 odası var otelimin, otelin içinde bir evim var orada kalıyorum. Ben gençken geleceğimi düşündüm, orayı aldığımda arkadaşlarım gezmelere gidiyordu, ben ise şehir dışında turnelere… Şimdi de bunun ekmeğini yiyorum" dedi.

İŞTE BAHAR ÖZTAN'IN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ...

Kaynak: Snob Magazin