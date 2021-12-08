KARS (İHA) - - Yeşilbaş ördekler Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı'nda

KARS - Kars'ta yaklaşık 160 kuş türünü bünyesinde barındıran Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı, Yeşilbaş Yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor.

Kars genlinde birçok noktada görülen yeşilbaş yaban ördekleri, özellikle kaçak avcıların hedefi oluyor. Birçok bölgede avcılar tarafından rahatsız edilen yeşilbaş ördekler, Kafkas Üniversitesi yerleşkesinin ortasından geçen Kars Çayı'nı mesken tutarak, burada avcılar tarafından vurulma tehdidi olmadan rahatça yaşamlarını sürdürüyor.

Türkiye'deki 468 kuş türünün 160 türünü barındıran ve Türkiye'nin kuş türü açısından da en iyi 2'inci kampusu özelliğini taşıyan Kars Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı'nda yaşayan yaban ördekleri, kampus içerisinden geçen Kars Çayı'nda yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yurtlarla üniversite arasında bulunan köprüyü kullanan öğrencilerden rahatsız olmayan yaban ördekleri, fotoğrafçılarında ilgi odağı oldu.

Tarihi Demir Köprü'ye gelen fotoğrafçılar, yaban ördeklerini yüzerken fotoğraflıyor. Ördeklerin köprü ve Kars Çayı ile bütünleşmesi ortaya kartpostal görüntüler çıkarıyor.

Kars Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı'nda yüzlerce yeşilbaş yaban ördeği bir arada görüntülendi.