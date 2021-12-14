Yeşilay'dan Üniversite Öğrencilerine Bağımlılıkla Mücadele Semineri

KIRIKKALE (Bültenler) - KırıkkaleÜniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere Dekan Yardımcısı Dr. Ali YILMAZ , Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İŞLER , Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Yönetimi Topluluğu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminerde açılış konuşmasını yapan YILMAZ; tütün bağımlılığının zararlarını, tütün bağımlılığının çevreye verdiği tahribatı ve Pasif içicilik üzerine var olan zararları anlattıktan sonra Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmaları için Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İŞLER'e ve personellerine teşekkür etti.

Yeşilay KırıkkaleŞube Başkanı Muhammet Erkam İŞLER ; Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM)Yeşilay tarafından geliştirilen teknoloji, tütün, alkol ,kumar ve madde bağımlılığı modüllerinden oluşan başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamını bu konularda bilgilendirmeyi ve farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan bir birincil önleme programıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere geliştirilen kamu, STK, özel sektör işbirlikleri ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenciye 3 milyon da yetişkine ulaşmaktadır.

İŞLER; konuşmasının devamında "Yeşilay olarak 101 yıl önce alkolle başladığımız bağımlılıkla mücadelemizi önleme, savunuculuk ve müdahale alanlarında aralıksız sürdürüyoruz. Tütün kullanımının çeşitli sağlık sorunlarına ve sosyal sorunlara neden olduğu konusunda farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile küçük yaşlardan başlayarak sağlıklı yaşam bilinci oluşturmaya çalışırken; sanattan spora farklı alanlardaki projelerimiz sayesinde de herkesi tütün bağımlılığının zararları konusunda düşünmeye davet ediyoruz."

Bağımlılığın oluştuğu durumda ise YEDAM'da bağımlı bireylere ve ailelerine alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla ücretsiz hizmet verdiklerini bildiren İŞLER, bu seminer vesilesiyle tütün bağımlılığının zararlarını bir kez daha hatırlatıyor ve herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama davet ediyoruz. Yeşilay olarak biz de 101 yıldır olduğu gibi bu konuda çalışmaya ve bize ihtiyaç duyan gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

-Tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere YEDAM'dan destek

Yeşilay, YEDAM ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sağlıyor.

YEDAM'ın bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi, tütünbağımlılığının yanı sıra alkol, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere de ücretsiz psikososyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor.

Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM'a "115 YEDAM Danışma Hattı" üzerinden ulaşılabiliyor.dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet