Yeşil plakalı araçlar kimlere aittir? Yeşil plaka nedir, ne işe yarar? Kimler yeşil plakalı araç kullanabilir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşil plakalı araçlar kimlere aittir? Yeşil plaka nedir, ne işe yarar? Kimler yeşil plakalı araç kullanabilir?

Yeşil plakalı araçlar kimlere aittir? Yeşil plaka nedir, ne işe yarar? Kimler yeşil plakalı araç kullanabilir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de yeşil plakalalı araçlar oldu. Peki, yeşil plakalı araçları kimler kullanabilir? Kimler yeşil plakalı otomobil sürebilir? Yeşil plaka hangi ülkelerde kullanılır, ne işe yarar? Yeşil plaka nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeşil plakalı araçlar kimler tarafından kullanılıyor? Yeşil plaka ile ilgili bilgileri kısaca sizler için derledik. Yazımızdan okuyabilirsiniz.

YEŞİL PLAKALI ARAÇLAR KİMLER TARAFINDAN KULLANILIR?

Ülkemizde yeşil plakalı araçlar, genel olarak konsolosluklar ve elçilikler tarafından kullanılmaktadır. Yeşil plakalar trafik içerisinde bazı haklara sahiptir. Bu plakalara sahip olan araçlar sınırlardan daha kolay geçebiliyor. Böylelikle ülkeler arası iletişim daha hızlı ve çabuk hale getirilmiş oluyor.

YEŞİL PLAKA NEDİR?

Yeşil plakalar ülkemizdeki konsolosluklara ve elçiliklere verilen plakalardır. Bu kurumlarda çalışan kişiler, diplomatlar vb. konsolosluk ve elçiliklerin yeşil plakayı kullanmaya hakları vardır.

YEŞİL PLAKA ÇEŞİTLERİ

Ek olarak yeşil plakanın da çeşitleri mevcuttur. 3 farklı yeşil plaka çeşidi vardır.

- Beyaz zemin üzerine yeşil yazılı plaka : Diplomatik topluluklar

- Yeşil zemin üzerine beyaz yazılı plaka : Konsolosluklar

- Yeşil zemin üzerine kırmızı yazılı plaka : Geçici gümrük

- Yeşil zemine beyaz karakterler : 1996 öncesi (polis)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Vedat Bilgin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Burak Sergen Farah Zeynep Abdullah
Spor Ömer Ali Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeşil plakalı araçlar kimlere aittir? Yeşil plaka nedir, ne işe yarar? Kimler yeşil plakalı araç kullanabilir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 22:00:02. #1.15#

title