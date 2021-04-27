Yeşil plakalı araçlar kimlere aittir? Yeşil plaka nedir, ne işe yarar? Kimler yeşil plakalı araç kullanabilir?

Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de yeşil plakalalı araçlar oldu. Peki, yeşil plakalı araçları kimler kullanabilir? Kimler yeşil plakalı otomobil sürebilir? Yeşil plaka hangi ülkelerde kullanılır, ne işe yarar? Yeşil plaka nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeşil plakalı araçlar kimler tarafından kullanılıyor? Yeşil plaka ile ilgili bilgileri kısaca sizler için derledik. Yazımızdan okuyabilirsiniz.

YEŞİL PLAKALI ARAÇLAR KİMLER TARAFINDAN KULLANILIR?

Ülkemizde yeşil plakalı araçlar, genel olarak konsolosluklar ve elçilikler tarafından kullanılmaktadır. Yeşil plakalar trafik içerisinde bazı haklara sahiptir. Bu plakalara sahip olan araçlar sınırlardan daha kolay geçebiliyor. Böylelikle ülkeler arası iletişim daha hızlı ve çabuk hale getirilmiş oluyor.

YEŞİL PLAKA NEDİR?

Yeşil plakalar ülkemizdeki konsolosluklara ve elçiliklere verilen plakalardır. Bu kurumlarda çalışan kişiler, diplomatlar vb. konsolosluk ve elçiliklerin yeşil plakayı kullanmaya hakları vardır.

YEŞİL PLAKA ÇEŞİTLERİ

Ek olarak yeşil plakanın da çeşitleri mevcuttur. 3 farklı yeşil plaka çeşidi vardır.

- Beyaz zemin üzerine yeşil yazılı plaka : Diplomatik topluluklar

- Yeşil zemin üzerine beyaz yazılı plaka : Konsolosluklar

- Yeşil zemin üzerine kırmızı yazılı plaka : Geçici gümrük

- Yeşil zemine beyaz karakterler : 1996 öncesi (polis)