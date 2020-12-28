Yeşil Mahallesinde taşkınların önüne geçildi
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Yeşil Mahallesinde taşkınların önüne geçildi

28.12.2020 15:28 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:32
Yeşil Mahallesinde taşkınların önüne geçildi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi'nin Yeşil Mahallesinde taşkınlara sebebiyet veren dere yatağında temizlik çalışmalarını tamamlayarak mahalleliyi rahatlattı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi'nin Yeşil Mahallesinde taşkınlara sebebiyet veren dere yatağında temizlik çalışmalarını tamamlayarak mahalleliyi rahatlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliği için il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Selendi'ye bağlı Yeşil Mahallesinde bulunan dere, aşırı yağışlarda mahalle sakinlerinden 78 yaşındaki Kemal Girgin'in yaklaşık 2 dönümlük tarlasının sular altında kalmasına neden oluyordu. Bu soruna el atan MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, tarlanın önünden geçen derede 300 metre temizlik ve iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmanın ardından yaşanabilecek taşkınların önüne geçildi.

2 metreye düşen dere yatağı 5 metreye genişletildi

Tarlasının su taşkınlarından kurtulacağı için sevincini dile getiren Kemal Girgin, "5 metre olması gereken dere yatağının 2 metreye düşmesi sonucunda normalde kuru olan bu dere, aşırı yağışlarda tarlamda su baskınlarına neden oluyordu. MASKİ ekipleri dere yatağını düzenleyerek temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Tarım arazim artık sular altında kalmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - MANİSA

Yeşil Mahallesinde taşkınların önüne geçildi
Yeşil Mahallesinde taşkınların önüne geçildi
Yeşil Mahallesinde taşkınların önüne geçildi
Yeşil Mahallesinde taşkınların önüne geçildi
Yeşil Mahallesinde taşkınların önüne geçildi
Yeşil Mahallesinde taşkınların önüne geçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:50:47. #1.14#
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