Yerli yatırımcıların finansal varlıkları, bir yılda yüzde 35,3 artarak 5,2 trilyon lira oldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan Şubat 2021 verilerine göre, yerli yatırımcıların finansal varlıkları, son bir yılda yüzde 35,3 artarak 5,2 trilyon lira oldu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan Şubat 2021 verilerine göre, yerli yatırımcıların finansal varlıkları, son bir yılda yüzde 35,3 artarak 5,2 trilyon lira oldu.

TSPB, şubat ayı özet finansal piyasa verilerini açıkladı. Veriler, son 3 ayda yaşanan gerilemeye rağmen yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıklarında son bir yılda önemli bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Buna göre, Şubat 2020'de 3,8 trilyon lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, yüzde 35,3 artarak bu yılın aynı döneminde 5,2 trilyon lira oldu.

TSPB'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı 2021 yılı şubat ayı özet finansal piyasa verileri, son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek artışın sermaye piyasası varlıklarında yaşandığını ortaya koydu.

Faizlerdeki düşüş, artan dijital olanakların etkisiyle yerli yatırımcıların tarihi rekor seviyelerde artan ilgisi ve Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişle son bir yılda yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisinde en hızlı büyüme, hisse senedi piyasasında yaşandı.

TSPB verilerine göre, geçen yılın şubat ayı sonunda 188,7 milyar lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yüzde 120 artarak bu yılın aynı döneminde 414,6 milyar liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 118 milyar lirası kurumsal, 232 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait oldu. Yaşanan artışla bir yılda yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarının toplam varlıkları içerisindeki payı da yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseldi. 2020'nin şubat ayı sonunda 1,3 milyon olan Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, bu yılın aynı döneminde 2,1 milyona ulaştı.

Şubat 2020'de 593 bin olan hisse senedi piyasasında aktif işlem yapan yatırımcı sayısı, bu yılın ocak ayında 1,6 milyonun üzerine çıktı.

Sermaye piyasası varlıklarının payı yüzde 39'a yükseldi

Verilere göre, son bir yılda hisse senedi varlıklarının ardından en hızlı artış, varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde yaşandı. Geçen yılın şubat ayında 20,3 milyar lira olan yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları, yüzde 65,4 artarak 33,6 milyar liraya çıktı.

TSPB verileri, son bir yılda hisse senedi, varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, özel sektör borçlanma aracı, devlet iç borçlanma senetleri, varant ve sertifikadan oluşan sermaye piyasası varlıklarının diğer finansal varlıklara göre daha hızlı arttığını gösteriyor. Bu artışla geçen yılın şubat ayında yüzde 35,6 olan yurt içi yerleşiklere ait sermaye piyasası ürünlerinin yurt içi yerleşiklere ait toplam finansal varlıkları içerisindeki payı, Şubat 2021 itibarıyla yüzde 39,1'e yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin varlıkları DTH'lerle geriledi

Yıllık bazda yaşanan artışa karşın TSPB verileri, Türkiye'de yerleşik kurumsal ve bireysel yatırımcıların finansal varlıklarında Aralık 2020'de başlayan düşüşün Şubat 2021'de de devam ettiğini ortaya koydu.

2020'nin kasım ayı sonu itibarıyla 5,3 trilyon liraya ulaşan yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları, 3 aylık dönemde yaklaşık 97 milyar lira değer kaybederek Şubat 2021'de 5,2 trilyon liraya düştü.

Yurt içi yerleşiklerin finansal varlıklarında yaşanan gerilemeye, 2020'nin kasım sonundan itibaren dövizin hızla gerilemesinin de etkisiyle değer kaybeden döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yaşanan düşüşün neden olduğu görülüyor. Geçen yılın kasım ayı sonu itibarıyla yaklaşık 1,8 trilyon lira olan yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları, 2021'in şubat ayı sonunda 1,6 trilyon liraya geriledi.

Yabancı yatırımcıların varlıklarında sınırlı artış

TSPB şubat ayı özet finansal piyasa verileri, yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcılar) finansal varlıklarının, yerli yatırımcıların varlıklarına kıyasla daha düşük düzeyde büyüdüğünü gösteriyor.

Geçen yılın şubat ayı sonunda 498,7 milyar olan yurt dışı yerleşiklerin finansal varlıkları, yüzde 18,8 artarak 592,6 milyar liraya çıktı. TSPB verileri, söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarının yüzde 31,7 büyüyerek 340 milyar liraya çıktığını ortaya koydu.

Yabancı yatırımcıların 2020'nin şubat ayı sonunda 77 milyar lira olan devlet iç borçlanma senetleri varlığının değeri, salgının başladığı Mart 2020'den itibaren düşüşe geçerek eylül ayı sonunda 41 milyar liraya geriledi. Ekim 2020'de az da olsa artışa geçen ve Merkez Bankası'nın faizleri artırdığı kasımdan itibaren hızlanan yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetleri varlığı, 2021'in şubat ayı sonunda 74 milyar liraya yaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan