Yerli ve milli olarak üretilen SAR-762-MT ve SAR-56 ilk kez görücüye çıktı
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Yerli ve milli olarak üretilen SAR-762-MT ve SAR-56 ilk kez görücüye çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Güncel

Yerli ve milli olarak üretilen SAR-762-MT ve SAR-56 ilk kez görücüye çıktı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle üretilen SAR-762-MT ve Özel Kuvvetler'in talebi doğrultusunda üretilen SAR-56 ilk kez görücüye çıktı.

Yerli ve milli olarak üretilen SAR-762-MT ve SAR-56 ilk kez görücüye çıktı

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle üretilen SAR-762-MT ve Özel Kuvvetler'in talebi doğrultusunda üretilen SAR-56 ilk kez görücüye çıktı.

Sarsılmaz, SAR 762 MT'yi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 2018 yılında imzaladığı PMT 7.62x51 projesi kapsamında geliştirilmeye başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle projeye başlayan firma, en az bin atım yapmaya elverişli bir piyade tüfeği ortaya çıkardı.

Yerli ve milli olarak üretilen SAR-762-MT ve SAR-56 ile bu alanda dışa bağımlılığın önemli ölçüde azaltılması planlanıyor

SAR-762-MT ve piyade tüfeği olan SAR-56 geçtiğimiz hafta Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda ilk kez sergilendi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen silahların dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltılması planlanıyor.

"SAR-762-MT ağır makinalı tüfeğimiz ilk kez görücüye çıktı"

Silahların ilk kez sergilendiğini söyleyen Sarsılmaz Silah Sanayii'nin Satış Müdürü Hakan Özadalı, "Fuara 60 silahla katıldık. Piyade tüfeklerimiz, makinalı tabancalarımız, ağır makineli tüfeğimizi fuarda sergiledik. İlk kez bu fuarda gösterdiğimiz ürünlerimiz var. SAR-762-MT dediğimiz ağır makinalı tüfeğimiz ilk kez görücüye çıktı. Onun haricinde birde piyade tüfeğimiz var SAR-56 modelimiz. O da ilk kez bu fuarda görücüye çıktı" ifadelerini kullandı.

Hızlı değiştirilebilir namlu ile kesintisiz atış

İlk kez görücüye çıkan silahların özelliklerini sıralayan Özadalı, "SAR-762-MT mayonla çalışan 7,62 ağır makinalı dediğimiz bir tüfektir. Bu tüfekler platform veya araç üzerine takılabilen bir üründür. Ağırlığı 12 kilogram ve dakikada 700 atış yapabilmektedir. Namlusu bir set halindedir ve çok kolay değiştirilebilir. Hava soğutmalı silah, hızlı değiştirilebilir namlu (Quick Change Barrel/ QCB) özelliğine de sahip. Bu sayede, örneğin, yoğun ateş baskısı gerektiren muharebeler gibi silahların aralıksız ateş etmesi gereken durumlarda, makineli tüfek nişancısı, ısınan namluyu, hızlı ve emniyetli bir şekilde yedek namluyla değiştirebiliyor. Böylelikle silah, ateş gücünden ödün vermeden muharebeye devam edebiliyor. Son derece önemli bir üründü. Çünkü Türkiye'de bu tür silahlar yurt dışından temin ediliyordu. Belli ülkelerin bize koymuş olduğu ambargolar nedeniyle bu silahlar uzun süre gelmiyordu. Ordumuzun ihtiyacı olan bu silahları biz milli projeler kapsamında ürettik ve şuanda onlara sunduk. Özel kuvvetlerimizin talepleri doğrultusunda bir piyade tüfeği çalışmamız oldu. SAR-56 projesi onların talepleri doğrultusunda gerçekleşti. Belirli miktarda da teslimatlar gerçekleştirildi" diye konuştu.

Yerli ve milli olarak üretilen SAR-762-MT ve SAR-56 ilk kez görücüye çıktı
Yerli ve milli olarak üretilen SAR-762-MT ve SAR-56 ilk kez görücüye çıktı
Yerli ve milli olarak üretilen SAR-762-MT ve SAR-56 ilk kez görücüye çıktı
Yerli ve milli olarak üretilen SAR-762-MT ve SAR-56 ilk kez görücüye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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