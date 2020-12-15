Yerli ve milli GES ile Kocatepe'de 600 bin lira tasarruf yapılacak

AFYONKARAHİSAR'ın Kocatepe Belediyesi tarafından beldeye güneş enerji santrali (GES) yaptırıldı. 920 panelden oluşan santralde üretilecek enerji sayesinde aylık 50 bin, yıllık ise 600 bin liralık tasarruf yapılması hedefleniyor. Belediye Başkanı AK Parti'li Abdullah Çelik, yerli ve milli imkanlarla yapılan santralin yıllarca beldeye gelir sağlayacağını söyledi.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Kocatepe Beldesi'nde hem bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak hem de fazla üretilen enerjinin satılarak, beldeye gelir getirmek amacıyla güneş enerji santrali (GES) kurulması gündeme geldi. Geçen yıl Kocatepe Belediyesi tarafından tarihinde yapılmasına kararlaştırılan GES için yaklaşık 5 bin metrekare bir alan belirlendi. Buraya İller Bankası'ndan finansman desteği sağlanarak yaklaşık 1 milyon 505 bin liraya, 920 panelden oluşan santral kurulması için bu yıl ekim ayında çalışma başlatıldı. Özel bir firma tarafından kurulumu tamamlanan GES için sadece prosedürlerin tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 10 gün sonra devreye girecek santral sayesinde Kocatepe Belediyesi'nin aylık yaklaşık 50 bin lira tasarruf sağlaması hedefleniyor. Yaklaşık 50 yıl kullanım ömrü olan santralden 50 yılın sonunda sağlanacak tasarrufun ise 30 milyon lira olması planlanıyor.

'10 YILLARCA BU SANTRAL BELEDİYEMİZE GELİR GETİRECEK'Kocatepe Belediye Başkanı AK Parti'li Abdullah Çelik, yapılan çalışmalar sonrasında beldeye 230 kW'tık bir sistemin kurulmasına karar verdiklerini belirterek, finansman desteğini İller Bankası'ndan karşıladıklarını aktardı. Yaptıkları ihale sonucu da mevcut firmanın santral yapım işini üstlendiğini söyleyen Başkan Çelik, "İşleri bitirdiler. resmi prosedürü kaldı. Sonrasında burada elektrik üretimine başlayacağız inşallah. Üretmiş olduğumuz elektriği TEDAŞ'a satıyoruz. Her firma bize ürettiğimiz elektrik enerjisi kadar ödeme yapacak. Bu da her ay yaklaşık 45- 50 bin lirayı buluyor. Bizim, buraya ödediğimiz maliyeti de yaklaşık 3- 3,5 yılda ödemiş olacağız. Bundan sonra 10 yıllarca bu santral belediyemize gelir getirecek, bu gelirle de biz vatandaşımızın değişik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Bu gelirle birlikte bizim elimiz de rahatlamış olacak. Belediyemizin, vatandaşımızın, halkımızın, daha rahat, daha iyi, daha güzel bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanına kavuşmuş olacağız. Santralimiz beldemize hayırlı olsun" dedi.'ÜLKEMİZE KARINCA KARARINCA BİR KATKIMIZ OLACAK'Enerji üretme işinin Türkiye açısından önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Çelik, güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden elde edilen enerjinin ülkeye de ciddi katkılar sağladığını anlattı. Çelik, "Ülkemiz dışa bağımlılıktan kurtulacak inşallah. Bizim de Kocatepe Belediyesi olarak ülkemize karınca kararınca bir katkımız olacak. Bu da beldemiz açısından gurur verici, mutluluk verici bir olay. İnşallah bu diğer belediyelerimize de örnek bir çalışma olur, diğer belediyelerimiz de bu tür faaliyetleri yaparak, hem kendi beldelerine, kendi ilçelerine, kendi iline hem de ülkemize katkı sunarlar diye düşünüyorum" diye konuştu.'KULLANILAN ÜRÜNLER YERLİ VE MİLLİ'Santralde kullanılan ürünlerin yerli ve milli olduğunu da aktaran Başkan Çelik, "Güneş enerji üretim tesisimizde kullandığımız ürünlerin hemen hemen hepsi yerli ve milli ürünlerdir. Sadece invertörler yerli değil. Onun dışında kullandığımız bütün ürünlerimiz hem A kalite hem de yerli ve millidir. Bu açıdan da tesisimiz gerçekten örnek tesis olma özelliklerinden birini daha kazanmıştır" dedi.'YAKLAŞIK 10 GÜN SONRA HİZMETE GİRECEK'

GES'i kuran firma yetkilisi İbrahim Halil Kayan da "Kocatepe Belediyesi'ne yapılan projemiz 230 kW gücünde. Yaklaşık 10 gün sonra hizmete girecek, çevre düzenlemesi kaldı. Bittikten sonra işleme girdiğinde Kocatepe Belediyesi'ne aylık 45-50 bin gibi bir getirisi olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER