Yerli temizlik ürün markası Eya Clean, 10 ülkede toplam 25 milyon dolar ciro yaptı!

Türkiye'de son dönemde temizlik ürünlerinin geliştirilmesi alanı oldukça büyüdü. Eskiden yurt dışından ithal edilen veya oradaki ürünlerin patentini alıp burada üreten firmalardan ziyade artık ülkemizin yurt dışına ihraç ettiği ürünlerin artışı oldukça yükseldi.

Bu gelişim hem Türkiye ekonomisine katkı sağlarken hem de halkımızın yerli ürünlerimizden memnun kalıp kullanımına yönelişi ülkemize büyük bir ivme kattı.

Eya Clean yönetim kurulu başkanı Mesut Ceyhan, "Artık insanlarımız, yerli temizlik ürünlerini tercih etmekte. Eskiden olsa televizyonda gördüğü yabancı bir temizlik ürününü kullanmayı yeğlerken, şimdilerde özellikle kadınlarımızın evlerinde test edip memnun kaldığı ürünleri kulaktan kulağa duyurması ile daha da yönelim oldu. Bu da yerli üretimin oldukça arttığını ve yabancı ülkelerin temizlik ürünlerinden ziyade yerli ürünlerin yurt dışı pazarına da aktarılmasında büyük rol oynadı. Bizler Eya Clean ailesi olarak ilk dönemlerde kullanıcılarımıza Türkiye pazarında yer alırken, şimdilerde yaklaşık 10 ülkede aktif olarak ürünlerimizi satışa sunduk. Ve dönüşlerin her geçen gün daha da olumlu olduğunu gördükçe bir Türk firması olarak büyük gurur duyduk. Bildiğiniz üzere özellikle ev kadınları bu tarz ürünleri test etmekte bir numara. İlk zamanlarda sosyal medyadan gelen yoğun memnuniyet videolarıyla ilerlerken yurt dışı pazarına girişi düşündük. Yurt dışındaki ailelerde ürünlerimiz kullanıldığında büyük bir tebrik mesajları aldık. Sonrasında firmamız olarak yurt dışına da ihraç etme kararı aldık. Şu anda Türkiye'deki Pazar'da her ne kadar büyük olursak olalım, yurt dışında da bir Türk temizlik ürününün bu kadar çok gelişip tutulacağını ilk dönemlerde düşünmüyorduk. Yurt dışı pazarı cidden çok büyük ama %99,9 oranla hiçbir alerji yapmayan, vücuda zarar vermeyen bir ürün yelpazesi üretip sunduğumuz için mutluluk duyuyoruz." diye ifade etti.

Günümüzde ev kadınları ve işyerlerindeki temizlik ekipleri hem sağlık açısından hem de ürünlerin etkileri açısından artık çok bilinçlendi. Eskilerde daha çok kötü kokulu, zeminlere ve eşyalara zarar veren ürünler çoğunluktaydı. Artık kullanıcılar ilk önce organik ve hiçbir yan etkisi olmayan ürünlere yöneldi. Bu da Türkiye pazarında olan elleri tahriş etmeyen, nefes alıp vermede sıkıntı oluşturmayan ve en önemlisi hiçbir yan etkisi olmayan temizlik ürünlerini kullanmalarıyla başladı. Yurt dışında çok popüler olan bir marka Türkiye'ye geldiğinde deneyenlerde zamanla yan tesirler yaparken, yerli üretim organik Türk markaları artık hem raflarda hem de internette oldukça revaçta oldu. Bunun için kullanıcılar en çok sağlıklı yaşam ve temizlik ilkesini benimseyip ilk önce kendi bölgelerinde deneme kararı aldılar. Bu da ülkemizdeki temizlik ürünlerine yönelimini % 90 oranında artışını sağladı.