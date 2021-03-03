Yerli oyun Aybars yayımlandı!

Yerli bir girişim olan Quadcen Game'in ilk oyunu olan Aybars yayımlandı! Ülkemizde gelişen oyun sektöründe atılan adımlar arasına bir yenisi daha eklendi. İşte, Aybars hakkında merak edilen soruların yanıtları...

Oyun sektörünün gelişmesiyle beraber çocuklarında dijital oyun dünyasına ilgileri hızla artış göstermiş durumda. Oyunlardaki dikkat çekici görseller okul öncesi çocukların keşif duygularını geliştirdiği görülmekte. Yapılan araştırmalar sonucu iyi tasarlanmış dijital oyunlar oynayan çocukların bilişsel becerilerini, sosyal etkileşimleri ve fiziksel aktivilerinin geliştirdiği görülmüştür. Bununla birlikte oyunlardaki karakterler ise çocuklar için bensiniyor ve rol model olarak görülüyor.

QUADCEN GAME: "ÇOCUKLARIMIZ YABANCI KAHRAMAN KAHRANLIĞI İLE BÜYÜMESİN!"

Quadcen Game'in ilk ve yeni oyunu Aybars, gerek karakterleri gerekse içeriği ile çocuklara güzel bir oyun keyfi yaşatacağa benziyor. Quadcen Game yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Dijitalleşme çağında farkında olmasak ta oyun sektörü sadece eğlence amacıyla değil ciddi bir propaganda aracı içinde kullanılmaktadır. Özellikle küçük yaştaki çocukların oynadıkları oyunlardaki kullanılan karakter ve temalar zaman zaman çocukların psikolojilerini olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda bu tip oyunlar yabancı karakter hayranlığını arttırmaktadır. Bu sebeple Quadcen Game olarak milli karakter temalı oyunlar çıkarma kararı aldık ve ilk mobil oyunumuz olan Aybars oyununu geliştirdik. Zengin bir sosyal ve kültürel hazineye sahip olan kültürümüzün karakterleri dururken çocuklarımızın yabancı kahraman hayranlığı ile büyümemesi adına üzerimize düşen görevi yaptığımıza inanıyoruz. Benzer milli karakter temalı oyun geliştirme çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yakın zamanda bu tarz oyunlarımızı birer birer yayına sokmuş olacağız" ifadeleri kullanıldı.

AYBARS OYUN HİKAYESİ 2021

CANKIZ KALEDE HAPİS

Aybars'ın düşmanları tarafından Cankız kaleye hapsedildi. Uzun zamandır kalede Aybars'ın kendisini kurtarmasını bekliyor.

ZOR BÖLÜMLER

Aybars Cankız'ı kurtarmak için birbirinden zorlu bölüm ve engelleri geçmek zorunda. Dev örümcek ve kartallar, Kötü Cadı, Kara Vezir, Taş Adam, Dev, Üç Başlı Yılan ve son olarak Ateş Saçan Ejderhayı geçerek kaleye ulaşmalı.

Ayrıca bölümlerde oklu ve kılıçlı askerler, yerden aniden biten dev sarmaşıklar, yukarıdan ateşli top atan kartallar, gülle ateşleyen toplar, dev dönen testereler, yarasa, kurt ve ayı gibi hayvanlar Aybars'ın mücadele etmesi gereken diğer engeller. Her bölümü belirli bir sürede tamamlamak zorundasın, aksi takdirde sol üst köşedeki sayaç sıfırladığında Aybars bölümü tamamlayamayacak. Bölümlerde ekstra zaman ve can veren nesneleri de toplamayı unutma.

SİLAH MENÜSÜ

Aybars'ın her bölümde kullanacağı silahlarda değişebilmekte. Silah menüsünden topladığın altınlara göre etki düzeyi farklı silahları seçebilirsin. Düşmanların bazılarına sadece vurmalı silahlar etki ederken bazılarına oklu silahlar etki etmekte.

ALTINLARI TOPLA

Aybars topladığı altınlara göre silah seçebiliyor, aynı zamanda toplanan altın ve canlar bir sonraki bölüme aktarılıyor. Bölümlerdeki altın küplerini sopa ile kırarak almayı unutma, içerisinde onlarca altın var. Ayrıca sürpriz kutuları da toplamayı ihmal etme, bölüm sonunda içerisinden ekstra can ve altınlar çıkıyor.