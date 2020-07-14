Yerli mısır çeşitlerinin verimleri test edilecek Kırklareli'nde, "Trakya'ya Mısırın Agası Geliyor Projesi" kapsamında 4 yerli silajlık mısır çeşidinin yer aldığı demonstrasyon sahası oluşturuldu.

Kırklareli'nde, "Trakya'ya Mısırın Agası Geliyor Projesi" kapsamında 4 yerli silajlık mısır çeşidinin yer aldığı demonstrasyon sahası oluşturuldu.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ile Müsellim köyünde deneme alanlarında çalışma yapıldı.

12 dekar deneme alanlarında "Aga", "Ada", "Hacıbey" ve "Pehlivan" adlı yerli silajlık mısır çeşitler ekildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, yerli mısır çeşitlerini bölgede arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İthal mısır türlerine karşı çiftçilerin yerli ve milli tohumları tercih etmesini istediklerini aktaran Özel, bölgenin toprak yapısı ve iklimine uygun mısır çeşidini tespit edebilmek amacıyla demonstrasyon sahası oluşturulduğunu kaydetti.

Özel, hasat döneminde yerli ve milli silajlık mısır çeşitlerinin tarla günü yapılarak verimlerinin test edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA