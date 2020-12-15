Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor?
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Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor?

15.12.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:43
Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor?

Yerli malı haftası küçüklük yıllarımızda evlerimizde hazırlayıp okullarımıza götürdüğümüz ve zaman geçirmeyi en sevdiğimiz etkinliklerdi. Peki, Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor? Yerli Malı Haftası tarihi nedir?

Yerli malı haftası şu günlerde yetişkin olan pek çok kişi küçüklüklerinde oldukça önemli olan bu hafta için evlerinden yaptıklarını sınıflarına taşırlardı. Peki, Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor?

Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor?

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.

I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

Okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:43:22. #1.14#
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