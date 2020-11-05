Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı
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Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı

05.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:05

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli ERUCOV-VAC inaktif aşısının insan deneyleri başladı. İlk doz bir gönüllüye uygulanırken, toplamda 44 vatandaşımız aşı olacak.

Koronavirüs aşı çalışmalarında ERÜ'de önemli aşamaya gelindi. ERAGEM'de Covid19'a karşı geliştirilen, Koçak Farma'da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının AR-GE çalışmaları tamamlandı.

"İNŞALLAH İNSANLARA UMUT OLURUM"

Tamamen yerli ve milli olan ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı'ndan alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) ilk dozu gönüllü Nazif Durna'ya uygulanarak, Faz 1 çalışmalarına başlandı. Aday aşı uygulaması için gönüllü olan Nazif Durna, gönüllü olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Durna, "İnşallah insanlara umut olurum" diyerek, akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı

"FAZ 1, OCAK AYINDA TAMAMLANACAK"

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, ERAGEM tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşısının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Faz 1 çalışmalarını gelecek yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı

"İNŞALLAH VATANDAŞLARIMIZA SUNULMUŞ MİLLİ AŞIMIZ OLACAK"

Yapılan çalışmanın önemine değinen Rektör Çalış, "Periklinik çalışmalarını tamamladığımız aday aşımızı bugün ilk gönüllümüze uyguladık. Böylece aşı çalışmamızda Faz 1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz 1 çalışması yaklaşık iki ay gibi bir zaman sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah Covid-19'a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı

44 GÖNÜLLÜYE UYGULANACAK

ERÜ tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı, 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce covid-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak.

Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
SAMİ: Haydi inşallah.
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ÖGRETMENCAN: Bütün dünya bekliyor biz mi bulacagiz Ayyyy gülmekten tasli köyü bulacagim
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MELİSSA: Bence icinde sadece SU var
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