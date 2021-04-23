Yerli aşıda Faz-3 çalışmalarına nisan ayının sonunda geçilecek
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Yerli aşıda Faz-3 çalışmalarına nisan ayının sonunda geçilecek

İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN - Haberler | Sağlık

Yerli aşıda Faz-3 çalışmalarına nisan ayının sonunda geçilecek Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Etkinlik sonuçlarını Sağlık Bakanlığı ile Denetleme Kurulu ve Etik Kuruluna sunacağız" "Yerli aşı çalışmalarını 8 kişilik çekirdek ekip yürütüyor" Yerli aşıda Faz-3...

Yerli aşıda Faz-3 çalışmalarına nisan ayının sonunda geçilecek

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış:

"Etkinlik sonuçlarını Sağlık Bakanlığı ile Denetleme Kurulu ve Etik Kuruluna sunacağız"

"Yerli aşı çalışmalarını 8 kişilik çekirdek ekip yürütüyor"

KAYSERİ - Yerli aşıda Faz-3 çalışmalarına nisan ayının sonunda geçilmesini ümit ettiklerini ifade eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, etkinlik parametrelerinin değerlendirildiğini belirterek, "Parametre sonuçları Sağlık Bakanlığı, Denetleme Kurulu ve Etik Kuruluna sunulacak" dedi.

Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı ile ilgili olarak çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü söyleyen Rektör Prof. Dr. Çalış, "Aşı adayımızda Faz-1 aşaması daha çok güvenlik aşaması ile ilgiliydi ve başarı ile tamamlandı. Faz-2 aşamasında birinci ve ikinci doz çalışmaları bitti ve gönüllülerden aldığımız kan örneklerinin sonuçlarını değerlendiriyoruz" dedi.

"Özellikle kan örneklerinde etkinlik parametrelerinde antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak inşallah nisan ayının sonunda etkinlik sonuçlarını Sağlık Bakanlığı ile Denetleme Kurulu ve Etik Kuruluna raporlayacağız. Sonrasında da inşallah Faz-3 aşamasına geçeriz diye ümit ediyoruz" diyen Rektör Çalış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ziyaretinin araştırmacılar için büyük bir moral olduğunu söyledi. Bakan Akar ve Bakan Varank'a aşı çalışmaları ile ilgili olarak bilgiler aktardıklarını ifade eden Rektör Çalış, "Kendilerine İyi Klinik Araştırma Merkezimiz, faz çalışmalarının yapıldığı merkezimiz, burayı gezdirdik ve bilgiler verdik. Bu ziyaret hem bize hem de çalışmaları yürüten akademisyenlerimize moral oldu" ifadesini kullandı.

İyi Klinik Araştırma Merkezi hakkında bilgi de veren Rektör Çalış, "İyi Klinik Araştırma Merkezimizde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın başkanlığında 8 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi bulunuyor. 8 kişilik çekirdek ekip Covid-19 aşı çalışmalarını yürütüyor. İyi Klinik Araştırma Merkezimizde yaklaşık 30 kişilik ekip var. Araştırmacı öğretim üyesi hocalarımız ile birlikte 38 kişilik bir ekip gece gündüz çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Yerli aşıda Faz-3 çalışmalarına nisan ayının sonunda geçilecek
Yerli aşıda Faz-3 çalışmalarına nisan ayının sonunda geçilecek
Yerli aşıda Faz-3 çalışmalarına nisan ayının sonunda geçilecek
Yerli aşıda Faz-3 çalışmalarına nisan ayının sonunda geçilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN

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