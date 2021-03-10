Yerli aşı yaz sonuna
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Yerli aşı yaz sonuna

10.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:52

Yerli aşı yaz sonuna ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız: "Yerli aşıyı beklemek çok doğru değil" Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Yerli aşı yaz sonuna

ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız:

"Yerli aşıyı beklemek çok doğru değil"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız; FAZ-2 aşamasına geçilen yerli aşının yaz sonuna doğru FAZ-3 aşamasına geçilmesini beklediklerini kaydederek, "Şu anda elimizde kullandığımız aşılar var. Bu aşılara ulaşabiliyorsak yerli aşıyı beklemek çok doğru değil" dedi.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Covid-19'a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen inaktif aşı adayının FAZ-2 çalışmaları kapsamında Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gönüllülere uygulanmaya başlanmıştı. Prof. Dr. Orhan Yıldız; bu aşının FAZ-1'de oldukça başarılı olduğunu, yan etkileri bakımından dünyada kullanılan benzer aşılardan bir farkı olmadığını gördüklerini söyledi. FAZ-2 çalışmalarında aşının ne kadar antikor ürettiği, ne kadar bağışıklık oluşturduğunun değerlendirildiğini aktaran Prof. Dr. Yıldız, "Yeni bulunan bir ilacın veya aşının öncelikle zarar vermemesi gerekir. FAZ-1'de buna bakılır. Yerli aşıda FAZ-1'de oldukça başarılıydı. Aşının kullanılmasını etkileyecek çok ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Yan etki açısından dünyada kullanılan benzer aşılardan bir farkı olmadığını gördük. Bunu görünce de FAZ-2'ye geçilmesi onayını verdik. FAZ-2'de yakın tarihte gönüllü alımları başladı. Burada artık etkinliğe bakacağız. Etkinliği nedir, ne kadar bağışıklık oluşturuyor? Bu aşamayı da başarı ile atlatırsa, FAZ-3'e geçip daha geniş kitlelere aşılanabilir mi? Bu noktaya doğru gidilecek. Bu süreyi kestirmek zor, tabi belli bir sayıda hasta almanız, belli bir süre takip etmeniz gerekiyor. Antikor oluşturuyorlar mı, covid-19'a yakalanıyorlar mı takip etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreç bunu gösterecek bize. Yaz sonuna doğru FAZ-3 aşamasına geçilirse bu büyük bir başarı olur" dedi.

"Yerli aşıyı beklemek doğru değil"

Koronavirüs salgınında aşıya ulaşılabildiği sürece aşılanmanın devam etmesi gerektiğini, yerli aşıyı beklemenin doğru olmadığının altını çizen Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Şuanda elimizde kullandığımız aşılar var. Bu aşılara ulaşabildiğimiz sürece bu aşıları kullanmaya devam edeceğiz. Yerli aşıyı beklemek çok doğru değil. Aşıya ulaştığımız sürece aşılanacağız ama bir şekilde ulaşamazsak FAZ-3 çalışmasına da geçilirse elbette yerli aşıyı öneriyorum" diye konuştu.

Yerli aşı yaz sonuna
Yerli aşı yaz sonuna
Yerli aşı yaz sonuna
Yerli aşı yaz sonuna

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT

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