Yerköy Belediyesi 3 mahallede kilit parke çalışması başlattı
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Yerköy Belediyesi 3 mahallede kilit parke çalışması başlattı

Yerköy Belediyesi 3 mahallede kilit parke çalışması başlattı
Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Yozgat'ta Yerköy Belediyesi 3 mahallede kilitli parke çalışması başlattı.

Yozgat'ta Yerköy Belediyesi 3 mahallede kilitli parke çalışması başlattı.

Hüyük Mahallesi'nde çalışmaların başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, kurban kesildi ve dua edildi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, daha modern ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, Karacaşar, Hüyük ve 60 Evler mahallelerinde kilitli parke döşeme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yılmaz, bu mahallelerde ikamet eden vatandaşların yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulacağını ifade ederek, "Önce eksik olan altyapı çalışmalarını tamamladık, şimdi de üstyapıyı tamamlıyoruz. Çalışmaların maliyetini tamamen belediye kaynaklarından karşılıyoruz. 65 bin metrekare kilitli taş parke döşenecek. Bunun yanı sıra üç mahallemizin ortak alanı olan yerler yapılacaktır. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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