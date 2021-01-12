Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan S.S.'nin evinin bahçesinde define kazısı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Jandarma, Delice Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden operasyon düzenledi. Kaçak olarak define kazısı yapan suçüstü yakalanan S.S. ile aynı ekipten olduğu anlaşılan B.Ç. gözaltına alındı. Kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere ise el konuldu.

15 METRE DERİNLİKTE ÇUKUR KAZMIŞLAR

Olay yerinde yapılan incelemede; yaklaşık 15 metre derinlikte, 3 metre genişliğinde ve batı istikametine doğru 5 metre uzunluğunda dev bir çukur açıldığı tespit edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı