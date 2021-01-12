Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar

12.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:38

Kırıkkale'de yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan S.S.'nin evinin bahçesinde define kazısı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Jandarma, Delice Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden operasyon düzenledi. Kaçak olarak define kazısı yapan suçüstü yakalanan S.S. ile aynı ekipten olduğu anlaşılan B.Ç. gözaltına alındı. Kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere ise el konuldu.

Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar

15 METRE DERİNLİKTE ÇUKUR KAZMIŞLAR

Olay yerinde yapılan incelemede; yaklaşık 15 metre derinlikte, 3 metre genişliğinde ve batı istikametine doğru 5 metre uzunluğunda dev bir çukur açıldığı tespit edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
BÜYÜK OPERASYON YAPTINIZ: BRAVOO O KADAR ŞUÇLU DIŞARIDA CİRİT ATSIN CORONO DENEN YALANA İNANDIRANLARDA KATİLDİR BUNLARIN SORUMLUSUNUDA YAKALAYIN. . !
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Ivana Sert Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 15:12:35. #1.14#
title