Yerelden verilsin lütfen Trabzon'da yılın son gününde balık tezgahlarında yoğunluk yaşandı
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Yerelden verilsin lütfen Trabzon'da yılın son gününde balık tezgahlarında yoğunluk yaşandı

31.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:51
Yerelden verilsin lütfen Trabzon'da yılın son gününde balık tezgahlarında yoğunluk yaşandı

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yılbaşının da bulunduğu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık tezgahlarında satışlar arttı.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yılbaşının da bulunduğu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık tezgahlarında satışlar arttı.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkinde balık satan Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, tezgahlarda bol ve her çeşit balık bulunduğunu söyledi.

Örseloğlu, balık açısından 2020 yılının oldukça güzel ve bereketli geçtiğini belirterek, "Gelecek yıllara daha verimli ürün almayı temenni ediyoruz. Bugünde yılın son günü diye yoğunluk yaşanıyor." dedi.

Trabzonluların 4 günlük kısıtlama kapsamında yaylalara ve köy evlerine giderek dinleneceklerini ifade eden Örseloğlu, şunları kaydetti:

"Yılbaşı açşamı balık yiyerek geçirmek isteyen vatandaşlar ise balıklara rağbet gösteriyor. Akşama doğru vatandaşların ilgisinin daha da artmasını bekliyoruz. Umarım elimizdeki balıkları akşama kadar bitiririz. Hamsi 10 liradan 25 liraya, mezgit 15 liradan 50 liraya, zargan, çupra, somon ve barbun gibi tüm balık çeşitlerimiz tezgahlarda şenlik oluşturuyor. Bu da müşterilerin göz zevkine hitap ediyor."

Cem Yazıcı ise kısıtlamanın uygulanacağı günlerde de tezgahlarını açacaklarını beliterek, "Yılın son günü olması nedeniyle çarşı oldukça hareketli, bizlerde müşterilerimizi bekliyoruz. Yeni yılla birlikte artık av yasağınına da yaklaşıyoruz. Vatandaşlarımızı son zamanları kaçırmadan tezgahlarımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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