"Yerelde Basın Buluşmaları"nın 4.'sü Marmara Bölgesi özelinde gerçekleştirildi
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"Yerelde Basın Buluşmaları"nın 4.'sü Marmara Bölgesi özelinde gerçekleştirildi

23.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:43

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Göç ve Uyum" konulu Yerelde Basın Buluşmaları'nın 4.'sü, Marmara Bölgesi özelinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Göç ve Uyum" konulu Yerelde Basın Buluşmaları'nın 4.'sü, Marmara Bölgesi özelinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Basında doğru bilgilerin yer alması, doğru terminolojinin kullanımı ve haberin yapılış çerçevesi kapsamında yerel basın çalışanlarına yönelik farkındalık artırıcı bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca'nın yanı sıra Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Seçilmiş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı Büşra Karaduman Aktuna, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ve İl Göç İdaresi Müdürleri katıldı. Bir ülkeye 5 milyon sığınmacı gelirse kamuoyunda elbette dillendirileceğini belirten Başdanışman Akarca, "Ancak şöyle düşünmemiz gerekir. Ne yapmalıydık? Çocuğunun elinden tutmuş, karısı yanında, arkadan açılan ateşten kaçarak canhıraş sınırımıza gelmişler. İçeriye almasa mıydık? Biz de Yunanistan'ın yaptığı gibi botlarını delip insanları ölüme mi terk etseydik?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bulunan yabancı sayılarına değinen Genel Müdür Yardımcısı Seçilmiş, "Ülkemizde 4,8 milyona yakın yabancı bulunmaktadır. Yabancıların 3,6 milyonunu geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. 2013 yılında 313 bin olan ikametli yabancı sayısı 2019'da 1 milyonu aşmıştır. Şu anda pandeminin de etkisiyle ülkemizde 874 bin civarında ikametli yabancı bulunmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı Aktuna da şunları kaydetti:

"Yerel medyayı bir toplumda gelişmişliğin ve çok sesliliğin ölçütü olarak kabul etmemiz mümkün. Çünkü yerel medyanın hem sorunları tespit etmede, hem çözüm bulma noktasında hem de farkındalık oluşturmada önemi çok büyük."

"Uyum Yerelde Başlar" sloganı ile yola çıkan Yerelde Basın Buluşmaları'nın beşincisi Akdeniz ve Ege bölgeleri özelinde gerçekleştirilecek. - ANKARA

'Yerelde Basın Buluşmaları'nın 4.'sü Marmara Bölgesi özelinde gerçekleştirildi
'Yerelde Basın Buluşmaları'nın 4.'sü Marmara Bölgesi özelinde gerçekleştirildi
'Yerelde Basın Buluşmaları'nın 4.'sü Marmara Bölgesi özelinde gerçekleştirildi
'Yerelde Basın Buluşmaları'nın 4.'sü Marmara Bölgesi özelinde gerçekleştirildi
'Yerelde Basın Buluşmaları'nın 4.'sü Marmara Bölgesi özelinde gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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