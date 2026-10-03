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Zuhal Olcay, Altın Koza'nın genç sinemacılara buluşma alanı olduğunu söyledi

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Zuhal Olcay, Altın Koza'nın genç sinemacılara buluşma alanı olduğunu söyledi
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Festivalin son gününde konuşan Jüri Başkanı Zuhal Olcay, Altın Koza'nın genç sinemacılar ve oyuncular için önemli bir buluşma alanı olduğunu söyledi. Olcay, festivalin sürdürülebilir olması ve hala devam etmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

(ADANA) – 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Zuhal Olcay, festivalin genç sinemacılar ve oyuncular açısından önemli bir buluşma alanı olduğunu belirterek, " Adana Film Festivali gerçekten artık vazgeçilmezlerimizden biri. Sürdürülebilir olması, hala devam ediyor olması çok gurur verici, çok sevindirici" dedi.

Oyuncu Zuhal Olcay, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin son gününde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Festivalde geçen bir haftayı "dolu dolu sinema" sözleriyle anlatan Olcay, Altın Koza'nın sürdürülebilirliğinin önemine dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Çok güzel bir festivalin artık son günündeyiz. Bu akşam ödül törenimiz var. Sinemayla geçen bir hafta yaşadık. Dostlarla buluştuk, eski filmleri seyircilerimizle birlikte izledik, paneller gerçekleştirdik. Adana Film Festivali gerçekten artık vazgeçilmezlerimizden biri. Sürdürülebilir olması, hala devam ediyor olması çok gurur verici, çok sevindirici. Burada birçok yeni sinemacıyla, yeni oyuncularla, bu sektör için yetişmiş ve yetişecek yeni yeteneklerle tanışmak için muhteşem bir ortam var. Ben bu yıl Ulusal Film Yarışması jürisindeydim ve jüriye başkanlık yaptım. Harika bir ekiple birlikte filmleri izledik. Birbirinden güzel, gelecek için güzel zamanlar vadeden yönetmenlerle tanıştık. Yeni oyuncular tanıdık, eski oyuncularımızı bir kez daha içimizden alkışladık. Bu anlamda yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum.

Biliyorsunuz, iki yıldır Oyuncular Sendikası'nın başkanlığını yapıyorum, bu yıl üçüncü yılımıza giriyoruz. Bir yıl sonra görevi teslim edeceğiz. Çalışmalarımızı sürdürürken bu yıl Adana Film Festivali'ne sendikamızla ilgili bir etkinlik yapmayı önerdik. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. Çok güzel bir panel gerçekleştirdik. Çok aydınlatıcı oldu; gelen yorumlardan da bunu görüyoruz. Bu buluşmaların başka festivallerde de sürekliliğinin sağlanması tek dileğimiz. Bu güzel, sinema dolu hafta için tekrar teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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