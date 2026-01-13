Haberler

Kar kalınlığının 145 santimetreyi aştığı Ovacık'ta hayat kurtaran müdahale

Kar kalınlığının 145 santimetreyi aştığı Ovacık'ta hayat kurtaran müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar kalınlığının 145 santimetreyi aştığı bölgede rahatsızlanan 87 yaşındaki hasta, 112 Acil ekibinin iki saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kar kalınlığının 145 santimetreyi aştığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde rahatsızlanan 87 yaşındaki hasta, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesi Paşadüzü köyünde kalp, tansiyon ve KOAH hastalıkları bulunan 87 yaşındaki H.T. isimli erkek hasta için sabah saatlerinde gelen acil çağrı üzerine 112 Acil ekibi harekete geçti. Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen yaklaşık iki saat süren özverili çalışmanın ardından hastaya ulaşan ekipler, olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Nefes darlığı şikayeti bulunan hasta, ileri tetkik ve tedavisi için Ovacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
YÖK'ten üniversitelere talimat! Ders ve sınavlar cuma namazına göre düzenlenecek

YÖK'ten tüm üniversitelere "cuma namazı" talimatı
Türkiye'nin dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı

Dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Büyük heyecanla beklenen maçlar yarın başlıyor
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı