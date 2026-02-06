Haberler

Yerin altındaki tecrübe enkazda hayat oldu

Asrın felaketinin üçüncü yıl dönümünde Zonguldaklı madenciler, deprem bölgesinde yaşadıkları duygusal anları ve kurtarma mücadelesini paylaştılar. Enkaz altında kurtardıkları hayatları unutamayan madenciler, her zaman halkın yanında olacaklarını belirttiler.

Asrın felaketinin üçüncü yıl dönümünde Zonguldaklı madenciler, deprem bölgesinde yaşadıkları duygu dolu anları ve verdikleri yaşam mücadelesini paylaştı. Enkaz altından canlı kurtardıkları anları anlatan maden işçileri, "Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın" dedi.

6 Şubat 2023'te deprem haberini alır almaz gönüllü olarak Malatya'ya giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü çalışanlarından Ekrem Çaluk (28), yaşadıkları zorlu süreci ve unutamadığı bir kurtarma anını dile getirdi. Çaluk, enkaz altında ulaştıkları bir kadının ilk sözlerinin "beni kurtarın, çok susadım" olduğunu belirterek, "Kucağındaki bebeği ve arkasındaki eşi hayatını kaybetmişti, kendisini sağ alabildik. Psikolojik olarak bunalıma girecek derecedeydik ama elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.

Madencilerin can simidi: "Domuz damı"

Maden ocaklarında tavan çökmesini engellemek için kullanılan geleneksel "domuz damı" tekniğinin enkaz altında da hayat kurtardığını vurgulayan Çaluk, "İki taban ve tavanı sıkıştırıp göçüğü önlemek için ağaçlarla yaptığımız bir sistem. Bu yöntemi kullanarak çok sayıda riskli noktaya girdik, hem canlı kurtardık hem de cenazelere ulaştık" dedi. Çaluk ayrıca, her türlü sıkıntılı durumda madenciler olarak halkın yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Eşi ve kucağındaki çocuğu ölen anneyi hayata bağladık"

Deprem bölgesinde görev yapan bir diğer maden işçisi Beytullah Kızıltoprak (29) ise ailelerini arkalarında bırakarak yola çıktıklarını ifade etti. Kızıltoprak, enkaz mücadelesinin zorluğunu şu sözlerle anlattı:

"Çok üzücü bir durum. Oraya gittik. Orada başımıza ne geleceğini bilmiyorduk. Ailemizi bırakıp da gittik, çoluğumuzu çocuğumuzu bırakıp da gittik. Orada biz ilk canlı kurtardık. Hamile bir bayan kurtardık. Orada kendi önünde çocuğu ölü, arkasında eşi ölü bir bayan kurtardık. Epey uğraştık. Üzücü bir durum. Herkesin ailesi perişan haldeydi. Kaza kaza yerin altından aldık. ya yaşayan aldık ya ceset aldık. Üzücü bir durum anlatılmaz yani yaşanır. Enkazla mücadele çok zordu. Ama bir taraftan da tanıdıktı. Allah bir daha başımıza böyle bir deprem felaketi vermesin. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok sayıda kişi kurtardık. Yani ne bileyim üzücü bir durum da var. Çoluk çocuk görmek adamın bir anda zoruna da gidiyor."

Madenciler, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, Zonguldak'ın her zaman göreve hazır olduğu mesajını verdi. - ZONGULDAK

