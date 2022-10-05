Zonguldak yerel haberleri | Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık: 'Ocak Ayında Revizyonu İptal Ederim'

Zonguldak haberlerine göre Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Meclis Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara ve müteahhitlere ‘Revizyonun bizimle işi yok, bakanlık yaptırmıyor’ diye seslenen Posbıyık; “Ben halk için uğraşıyorum. Bir halk için uğraşanlar var, bir de halkı engellemeye çalışanlar var. Tekrar ediyorum, aralık ayı sonuna kadar beklerim, görüş gelir, gelmezse ocak ayında revizyonu iptal ederim” dedi

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Meclis Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara ve müteahhitlere 'Revizyonun bizimle işi yok, bakanlık yaptırmıyor' diye seslenen Posbıyık; "Ben halk için uğraşıyorum. Bir halk için uğraşanlar var, bir de halkı engellemeye çalışanlar var. Tekrar ediyorum, aralık ayı sonuna kadar beklerim, görüş gelir, gelmezse ocak ayında revizyonu iptal ederim" dedi.

Akm Nikah Salonu'nda düzenlenen Ekim Ayı Belediye Meclis Toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, revizyon nedeniyle Ereğli halkının mağdur edildiğini, ilgili bakanlıktan gerekli yazının gelmemesinden ötürü sürecin ilerlemediğini söyledi. Posbıyık, aralık ayı sonuna kadar bakanlıktan görüş gelmemesi durumunda revizyonu ocak ayı başında iptal edeceğini açıkladı.

"VATANDAŞ VE MÜTEAHHİTLERE SESLENİYORUM. REVİZYONUN BİZİMLE İŞİ YOK"

Başkan Posbıyık şunları söyledi:

"Revizyon için sürekli olarak bana soruyorlar. Binlerce insan Ereğli'de mağdur. Kimi evini yaptırdı, kimi genişletecek, çatısını, bahçesini yaptırdı. Ereğli'de herkes mağdur. Ereğli Belediyesi olarak biz tamamen revizyonu hazırladık. Bir tek bakanlıktan görüş bekliyoruz. Kıyı kenar çizgisi ile ilgili, hiçbir problem de yok. Yarın sabah gönderebilirler ama göndermiyorlar. Onun için buradan sesleniyorum, vatandaş ve müteahhitlere sesleniyorum. Revizyonun bizimle işi yok.

"BU VATANDAŞA NEDEN ZARAR VERİYORSUNUZ"

Revizyon Çevre Bakanlığı'nda. Aramızda bir meclis üyesi, 'Daha çok beklerler' demiş. Yine bir safsataya göre, 'Yeni bir seçim dönemine giriyoruz, Halil Posbıyık'ın elini kolunu bağlayacağız, ruhsat veremeyecek ona kızacaklar, oy vermeyecekler ve belediye başkanı seçilemeyecek.' Bana bir şey yapın, zarar verecekseniz bana zarar verin, halka zarar vermeyin. Halk bekliyor. Bu vatandaşa neden zarar veriyorsunuz. Ereğli halkı, müteahhitler, aralık ayı sonuna kadar beklerim.

"OCAK BAŞINDAN İTİBAREN REVİZYONU İPTAL EDERİM"

Bu görüş gelir, gelmediği takdirde ocak başından itibaren revizyonu iptal ederim, 2024 yılında yeni seçilen belediye başkanı revizyonunu yapsın gitsin. Benim 1 metre kare yerim yok ki revizyonda imar değişikliğim olsun. Ben halk için uğraşıyorum. Bir halk için uğraşanlar var, bir de halkı engellemeye çalışanlar var. Tekrar ediyorum, aralık ayı sonuna kadar beklerim, görüş gelir, gelmezse ocak ayında revizyonu iptal ederim. 2024 yılında ben mi gelirim kim gelirse revizyonu yapsın."