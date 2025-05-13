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Zonguldak Valisi, Polis Memuru Ertunç Gül'ün Cenaze Törenine Katıldı

Zonguldak Valisi, Polis Memuru Ertunç Gül'ün Cenaze Törenine Katıldı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Sücüllü Köyü'nde hayatını kaybeden polis memuru Ertunç Gül'ün cenazesinde son görevini yerine getirerek aileye başsağlığı diledi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Sücüllü Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak hayatını kaybeden polis memuru Ertunç Gül'e son görevini yerine getirdi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Sücüllü Köyü Camii'nde gerçekleştirilen cenaze merasiminde, merhum polis memuru Ertunç Gül için dualar edildi. Törene, Gül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra köy halkı ve emniyet teşkilatından temsilciler de katıldı.

Cenaze töreninde hazır bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, merhum polis memurunun ailesiyle yakından ilgilenerek başsağlığı dileklerini iletti. Törenin ardından merhum polis memuru Ertunç Gül, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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