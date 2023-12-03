Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Dünya Engeliler Günü Mesajı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu mesajında, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının önemine vurgu yaparak, engellilik konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının gerekliliğini belirtti. Hacıbektaşoğlu, engelli bireylerin toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve onlara yönelik ilgi, sevgi ve anlayışla yaklaşılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Devletin engelli bireylerin hak ettikleri imkanlara ulaşmaları için kapsayıcı düzenlemeler yaptığını belirten Vali, bu özel günde toplumun her kesiminin engellilik konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmasını temenni etti. Mesajında, engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olduklarını hissettirmek, sevgi ve anlayışla yaklaşarak yaşama sevinçlerini artırmak gerektiğini vurguladı ve engelli bireylere sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam dileğinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu şöyle dedi:

"Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edilen bugün, engelli bireylerimizin toplumsal hayata olabildiğince katılımları, toplumla bütünleşmeleri, yaşama sevinci ile geleceğe güvenle bakarak mutlu bir yaşam sürmeleri, karşılaştıkları zorluklara dikkat çekilmesi ile kendilerine yönelik farkındalığın artırılması açısından önemli bir gündür. Engelli bireylerimiz oluşturduğumuz toplumun vazgeçilmez, ayrılmaz birer parçasıdırlar. Onlara sahip çıkmak, ilgi, sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmak, sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Engelli bireylerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, onlara anlayışla yaklaşmak, sorunlarına yönelik toplumsal bilinci geliştirmek ve çözüm üretmek için gayret göstermek, ailelerine moral vermek, destek olmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek, sevgi ve anlayışla yaklaşarak kalplerine dokunmak yaşama sevinçlerini artıran güzel ve bir o kadar da anlamlı bir davranıştır. Toplumun her kesimini yakından ilgilendiren engellilik konusunda devletimiz; engelli bireylerimizin hak ettikleri imkan ve standartlara ulaşmaları, kendilerini büyük bir yaşama sevinci ile güvende hissetmeleri, eşit bireyler olarak toplumsal yaşamda etkin bir şekilde yer almaları, iş ve çalışma hayatına katılmalarının teminine ilişkin kapsayıcı, memnuniyet verici uygulama ve düzenlemeler hayata geçirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylerimizin sorunlarına ilişkin toplumsal duyarlılığın ve bilincin artmasına, farkındalık oluşturmasına vesile olmasını temenni ediyor, "Biz Birlikte Varız, Birlikte Güçlüyüz, Engellileri Hep Birlikte Kaldıralım" diyor, engelli bireylerimize, değerli ailelerine sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum." - ZONGULDAK