Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Orman Bölge Müdürlüğü'ne Ziyaret

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu'yu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen güncel çalışmalar, devam eden projeler ve ormancılık faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Hacıbektaşoğlu, özveriyle görev yapan kurum personeline emeklerinden dolayı teşekkür ederek, yürüttükleri çalışmalarda başarı ve kolaylıklar diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı