Haberler

Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Orman Bölge Müdürlüğü'ne Ziyaret

Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Orman Bölge Müdürlüğü'ne Ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Orman Bölge Müdürü Halil Oflu'yu ziyaret ederek ormancılık çalışmaları ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu, personele teşekkür etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu'yu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen güncel çalışmalar, devam eden projeler ve ormancılık faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Hacıbektaşoğlu, özveriyle görev yapan kurum personeline emeklerinden dolayı teşekkür ederek, yürüttükleri çalışmalarda başarı ve kolaylıklar diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da

CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı

Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Kafa karıştıran görüntü

Rojin Kabaiş dosyasında yeni ihtimal: Yetersiz kalırsa fethi kabir yapılacak

Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme: Gerekirse o uygulama yapılacak
Aziz Üstel hayatını kaybetti

Ekranların unutulmaz isminden acı haber
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir

Bilimsel diyerek yaptığı "yumurta" açıklamasına tepki yağıyor
ABD bu kez İran'ın can damarını vurdu! Görüntü büyük ses getirdi

Bu kez durum vahim! Ülkenin can damarını yerle bir ettiler
Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi