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Zonguldak Valisi'nden Silivri Depreminin Ardından Açıklama

Zonguldak Valisi'nden Silivri Depreminin Ardından Açıklama
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İstanbul Silivri'de meydana gelen depremin Zonguldak'ta hafif hissedildiğini belirtti. Valilik, alan taramalarının başladığını ve olumsuz bir durum yaşanmadığını duyurdu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İstanbul Silivri'de meydana gelen depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

Vali Hacıbektaşoğlu, depremin çevre illerde de hissedildiğini ve Zonguldak'ta hafif şekilde hissedildiğini belirtti. Depremin ardından kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, depremin etkilediği bölgelerde saha taramalarına başladığını ve gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı. Vali Hacıbektaşoğlu, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yüce Allah'tan ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korumasını diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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