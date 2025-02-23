Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekiplerle bir araya geldi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak-Devrek ve Zonguldak-Kdz. Ereğli karayollarında incelemelerde bulundu. Yol çalışmalarını yerinde takip eden Vali Hacıbektaşoğlu, sahada görev yapan ekiplerle bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve personelle sohbet etti. Ardından, Kdz. Ereğli yolunda bulunan Karayolları Şefliğini ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu; yürütülen faaliyetler ve planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ZONGULDAK