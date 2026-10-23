Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu 3 ölü 5 yaralı maden kazası bölgesinde inceleme yaptı

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden kazasının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, hastanelerde tedavi gören yaralı madencileri de ziyaret etti.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen metan gazı kaynaklı patlamanın ardından bölgeye giden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yetkililerden yürütülen çalışmalar ve kazanın son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne giderek patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, madencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Hacıbektaşoğlu, patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı