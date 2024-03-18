Üye Girişi
Haberler

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gaziler ve şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

Güncelleme:

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle gazi ve şehit ailelerinin onuruna iftar programı düzenledi. Hacıbektaşoğlu, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek anlamlı bir gün olan 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni gururla anma fırsatı bulduğunu belirtti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gaziler ve şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Zonguldak Valiliği himayesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle gazi ve şehit ailelerinin onuruna iftar programı düzenlendi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Hacıbektaşoğlu, "Bugün, yüreklerimizi hüzünle dolduran, ancak bir o kadar da gururla anılan bir gün olan "18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 109. Yıldönümü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti, mutluluğu içindeyim" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Hacıbektaşoğlu Çanakkale Zaferi Çanakkale 18 Mart Yerel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli?
title