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Zonguldak Teknopark'ın 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

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Zonguldak Teknopark'ın 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ZBEÜ Rektörü ve Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Zonguldak Teknopark'ın 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ZBEÜ ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Özel İdaresi'ni temsilen Vali Yardımcısı ve Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Subaşı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Zekai Kamitoğlu, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Alaplı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Oktay, Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Başoğlu katıldı.

Toplantı, açılış ve yoklamanın ardından Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu'nun 2023 yılı faaliyet raporunu sunması ve gelecek hedeflerinin belirlenmesi ile devam etti. Yeni binanın tadilat işlemlerinin planlanması ve dışarıda açılacak kuluçka merkezine ilişkin planlamanın yapıldığı toplantıda, Teknopark'ın finansal durum bilgisi hakkında genel kurul üyeleri bilgilendirildi. Ayrıca, Zonguldak Teknopark A.Ş.'nin sermaye artış kararı, genel kurul tarafından onaylandı.

Toplantıya dair genel değerlendirmede bulunan Rektör Özölçer, Teknopark ekosisteminin gelişmesi için çalışmalar yürütüldüğünü, bölgedeki girişimcilerin ihtiyaçlarına göre planlamalar yapıldığını ve bölgeye daha çok girişimcinin dahil olmasıyla ulusal ve uluslararası alanlarda öne çıkan ürünlerin geliştirilmesi için tüm ekosistem paydaşlarının çalışma yürüttüğünü belirtti.

Zonguldak Teknopark girişimcileri ile iftar yapılmasıyla toplantı sonlandırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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