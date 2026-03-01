Haberler

Sevgi ilmekleri Nurdağı'ndaki çocuklara ulaştı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden başlatılan iyilik hareketiyle, Kur'an Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan atkı ve bereler, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzede çocuklara ulaştırıldı. Yardımlar, çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden başlatılan iyilik hareketi, deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü. Alaplı İlçe Müftülüğü Fatih Mahallesi Kur'an Kursu öğrencilerinin el emeğiyle hazırladığı atkı ve bereler, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konteyner kentte yaşayan depremzede çocuklara ulaştırıldı.

Alaplı İlçe Müftülüğü Fatih Mahallesi Kur'an Kursu öğrencilerinin el emeğiyle hazırlanan yardımlar, Nurdağı İlçe Müftüsü Muhammed Ayyıldız ve Vaiz Meryem Kavak koordinasyonunda görevli ekipler tarafından çocuklara tek tek teslim edildi. Soğuk kış günlerinde ulaştırılan atkı ve bereler, çocukların yüzünde tebessüme neden oldu.

Dağıtım sırasında açıklama yapan Müftü Ayyıldız, Alaplı'daki vatandaşların ördüğü bu hediyelerin sadece sıcaklık değil, aynı zamanda moral kaynağı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Vaiz Kavak ise Alaplı'daki kursiyerlerin depremzede çocukları unutmadığını ifade ederek, kurulan gönül köprüsünün çocukların kışı daha sıcak geçirmesine katkı sağlayacağını söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
