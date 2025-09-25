Zonguldak'taki Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Kurtarıldı, 1 İşçi İçin Çalışmalar Devam Ediyor

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, TTK'ya bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü'nün Kilimli İşletmesi'nde birinci kartiyede henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

O sırada ocakta çalışan 3 işçiden 2'si ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Göçük altında kalan 1 işçiye ulaşılması için TTK Tahlisiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, işçinin bulunduğu alana ulaşmak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri de yönlendirilirken, ocak çevresinde işçilerin aileleri ve mesai arkadaşlarının bekleyişi devam ediyor.