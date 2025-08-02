Zonguldak'ta Yavru Kedi İnşaat Demirlerinden Kurtarıldı

Zonguldak'ta Yavru Kedi İnşaat Demirlerinden Kurtarıldı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşaat demirlerinin arasına sıkışan yavru kedi, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Yavru kedi, kontrol edilmek üzere veterinere götürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşaat demirlerinin arasına sıkışan yavru Kedi, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Yavru kedi inşaat alanındaki demirlerin arasına sıkıştı. Kediyi fark eden vatandaşlar yaklaşık 2 saat boyunca kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine olay yerine "bom" tabir edilen palet kaldırıcı getirildi. Araç yardımıyla demirler kanca ile kaldırıldıktan sonra yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kurtarılan yavru kedi, kontrol edilmek üzere veterinere götürüldü. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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