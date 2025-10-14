Haberler

Zonguldak'ta Yaşlı Adam Domuzdan Son Anda Kurtuldu

Zonguldak'ta Yaşlı Adam Domuzdan Son Anda Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir yaşlı adam, yolun ortasında koşan bir domuzdan son anda sıyrılarak kurtuldu. O anlar araçla ilerleyen bir sürücü tarafından kaydedildi ve sosyal medyada ilgi gördü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaydedilen görüntülerde yaşlı bir adamın üzerine koşan domuzdan son anda kurtuldu. Yolun ortasında koşturan domuz, amatör kamera görüntülerine yansıdı.

Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde, araçla ilerleyen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde ilginç bir an yaşandı. Görüntülerde, köy yolunda bir domuzun hızlı bir şekilde koştuğu görülüyor. Yol kenarında yürüyen yaşlı adama çarpacak gibi olan domuz, adamın son anda refleks göstermesiyle yoluna devam etti.

Olayın ardından domuzun peşinden bir köpeğin koştuğu anlar da kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada ilgi toplarken, köy sakinleri hayvanların zaman zaman köy yollarına inebildiğini belirtti. Sürücülerin ve yayaların bu tür ani durumlara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü

Eski sevgili dehşeti: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü
Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.