Zonguldak'ta Yaşlı Adam Domuzdan Son Anda Kurtuldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaydedilen görüntülerde yaşlı bir adamın üzerine koşan domuzdan son anda kurtuldu. Yolun ortasında koşturan domuz, amatör kamera görüntülerine yansıdı.

Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde, araçla ilerleyen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde ilginç bir an yaşandı. Görüntülerde, köy yolunda bir domuzun hızlı bir şekilde koştuğu görülüyor. Yol kenarında yürüyen yaşlı adama çarpacak gibi olan domuz, adamın son anda refleks göstermesiyle yoluna devam etti.

Olayın ardından domuzun peşinden bir köpeğin koştuğu anlar da kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada ilgi toplarken, köy sakinleri hayvanların zaman zaman köy yollarına inebildiğini belirtti. Sürücülerin ve yayaların bu tür ani durumlara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.