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Zonguldak'ta Vali başkanlığındaki asayiş toplantısında tedbirler değerlendirildi

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Zonguldak'ta Vali başkanlığındaki asayiş toplantısında tedbirler değerlendirildi
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Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda kent genelindeki güvenlik durumu ve tedbirler değerlendirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve TCSG-86 Bot Komutanı katıldı.

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nda kent genelindeki güvenlik durumu ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve TCSG-86 Bot Komutanı Yüzbaşı Caner Erken katıldı.

Toplantıda, Zonguldak genelindeki mevcut asayiş ve güvenlik durumu ele alınarak kamu düzeninin korunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Kentte huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların yanı sıra önümüzdeki süreçte alınması gereken tedbirler de görüşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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