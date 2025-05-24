Zonguldak'ta Trafik Kazası Geçiren Sokak Köpeğine Sahiplenme Duygusal Hikayesi

Zonguldak'ta Trafik Kazası Geçiren Sokak Köpeğine Sahiplenme Duygusal Hikayesi
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Arzu Boncuk, kendi köpeğini kaybettikten sonra, tedavi için veteriner kliniğine getirilen yaralı sokak köpeğini sahiplenerek ona umut oldu. Duygusal anlar yaşayan Boncuk, hayvanlara olan sevgisiyle dikkat çekti.

Zonguldak'ta tomografi için veteriner kliniğine getirdiği köpeğini kaybeden Arzu Boncuk, aynı klinikte tedavi edilmeyi bekleyen yaralı bir sokak köpeğini sahiplenerek Karadeniz Ereğli'ye götürdü.

Zonguldak'ta yaklaşık 10 gün önce bir trafik kazasında ağır yaralanan sokak köpeği, tedavi ettirilmek üzere veteriner kliniğine getirildi. Kalça ve ön bacağında kırıklar olduğu öğrenilen köpeğin tedavisi için, sosyal medya çağrısında bulunuldu. Yaklaşık 60 bin lirayı bulan ameliyat masrafları için bağış toplanmayı beklerken, Ereğli ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Arzu Boncuk tomografi için söz konusu kliniğe Babacan isimli köpeğini getirdi.

Köpeğin anestezi işlemleri sırasında hayatını kaybetmesi üzerine gözyaşlarına boğulan Arzu Boncuk, o sırada yaralı köpeği fark ederek hem ölen köpeğini hem de kurtarmaya karar verdiği yaralı köpeği aracına aldı. Boncuk, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuğuma ne olduğunu anlayamadık. Ereğli'de tomografi yok diye getirdik. Ama tomografi hiç çekilemedi, anesteziyi kaldıramadı. Bu çocuk için de paylaşımları görmüştüm. Zonguldak'ta tedavi için sponsor arıyorlardı, yaklaşık 60 bin civarında ameliyat masrafı varmış. Tedavisi olmadığı için barınağa bırakılacakmış, ben de gelmişken onu almaya karar verdim. Tedavi ettirmeye çalışacağım Ereğli'de."

Köpekler ve kediler için yaşam alanı kurduğunu, 400'e yakın hayvana baktığını belirten Arzu Boncuk, ölen köpeğini yanına alarak ilçeye hareket etti. Boncuk şöyle devam etti:

"Şuan sokak hayvanlarına elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Onlarla beraber yaşıyorum, evim de orada. Onlara cennet sunmaya çalışıyorum. Özellikle engelli çocukları asla ortada bırakmamaya çalışıyorum. Bu çocuğumuzun da hikayesini öğrenince almaya karar verdim. 'Babacan' kendi çocuğumdu benim. Onu kaybettik onun yerine bu çocuğu kurtarmaya, almaya karar verdik. Onun başına trafik kazası gelmiş, arka kalça, ön bacak kırık fakat tedavi edilememiş, barınağa gidecekti. Barınakta bu çocukların hiç şansı yok.

Götürüp Ereğli'de veteriner kliniğinde yapılabilecek ne varsa yapacağız. Felç de kalsa ömrümün sonuna kadar bakacağım." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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