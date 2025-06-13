Zonguldak'ta Trafik Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta geçen 22 Mayıs günü meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Rukiye Solmaz, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazadan günler sonra olay yerinde açıklama yapan Solmaz'ın çocukları, "Kazadan sonra silik yaya geçidini annemin ölümüyle hatırlayanlar geçidi boyamışlar" diye tepki gösterdi.

Geçen 22 Mayıs günü S.A. idaresindeki 28 AS 074 plakalı kamyon, çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan Rukiye Solmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Solmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın gerçekleştiği noktada hayatını kaybeden Rukiye Solmaz'ın çocukları Serpil Solmaz Uysal ve Murat Solmaz, günler sonra olay yerine gelerek basın açıklamasında bulundu. Açıklamayı okuyan Serpil Solmaz Uysal, annelerinin ölümünün sıradan bir kaza değil, ihmaller zincirinin sonucu olduğunu belirtti.

Uysal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üç ölümlü kazanın son kurbanı herkesin bildiği üzere annem Rukiye Solmaz'dır. Bu hayatta insanın en kutsal hakkı yaşam hakkıdır. Annemin yaşam hakkını o cinayet geçidinde elinden alan o nakliye tırını biliyoruz, katili bellidir. Elbet gereken cezayı alacaktır. Biz annemin acı ölümüne sebep olanları öğrenmek istiyoruz."

Uysal, kazanın ardından yapılan yaya geçidi düzenlemelerine de değinerek, "Silik yaya geçidini annemin ölümüyle hatırlayanlar geçidi boyamışlar. Ancak o boya annemin o geçide akan kanını örtbas etmeyecektir" dedi.

Serpil Solmaz Uysal, ayrıca ilgililere hukuki sürecin başlatıldığını hatırlatarak, "Bizler bayramda annemizin elini öpemedik. Annemin ölümünde kimin suçu, ihmali varsa hukuki yönden cezasını muhakkak çekecektir" diye konuştu.

Uysal, "Üst geçit müjdesini veren valimize baş sağlığı dileyen AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'a teşekkür ederiz. Üst geçidin bir an önce tamamlanıp yayaların araçlarla sınanmamasını diliyorum. Ölüm piyangosunun hiç kimseye vurmaması dileğimle. Hukuki sürecimiz başlamıştır" dedi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK