Haberler

Roman vatandaşların müzikli eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu

Roman vatandaşların müzikli eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde roman vatandaşların müzikli eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu. Hareketli parçalar eşliğinde oynayan romanlara vatandaşlar para taktı, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Sokakta kısa süreli festival havası oluştu.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi Doktorlar Sokağı'nda roman vatandaşların müzikli eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.

Hem eğlenen hem de çevredeki vatandaşlara keyifli anlar yaşatan roman vatandaşlar, çaldıkları hareketli parçalar eşliğinde oynayarak çevrede bulunan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Müzik seslerinin yükseldiği sokakta göbek atan romanlara bazı vatandaşlar para taktılar. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla o anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Doktorlar Sokağı'nda yaşanan neşeli anlar, çevrede bulunan vatandaşların da yüzünü güldürürken, kısa süreli bir festival havası oluşturdu.

Roman vatandaşların müzik ve danslarıyla renklendirdiği etkinlik, izleyenlere keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da kahreden kaza! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Van'dan kahreden haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Görüntü İstanbul'dan! Yine birileri adına utandık

Görüntü İstanbul'dan! Bugün yine birileri adına utandık
Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
KVKK'dan belediyelere canlı yayın yasağı! Uymayanlara ceza verilecek

KVKK düğmeye bastı! Yayın yapan belediyelere ceza yağacak
Yaz sıcağına 'Mühendis' çözümü! Balkonunu devasa bir havuza çevirdi

Yaz sıcağına çözüm buldu! Gözlükleri takıp adeta şov yaptı